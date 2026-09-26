Après la pluie, ce cercle de champignons sur votre pelouse s’agrandit : ce que ça cache et le geste à bannir

Après une averse d’automne, un rond de sorcière apparaît sur la pelouse et inquiète les jardiniers. Phénomène spectaculaire mais tenace, il cache une tout autre réalité sous l’herbe.

Un matin d’automne, la pluie vient de s’arrêter et la lumière glisse sur la pelouse. Là, au milieu du vert habituel, un cercle presque parfait se dessine : herbe jaunie, parfois un liseré d’herbe plus foncée, et une petite ribambelle de chapeaux beige rosé. L’effet est si géométrique qu’on pense à une trace de soucoupe volante ou à un vieux sortilège.

Ce dessin porte un nom : le rond de sorcière. Derrière ce motif graphique se cache en réalité un champignon très organisé, qui travaille le sol depuis des années et avance sous l’herbe de plusieurs dizaines de centimètres chaque année. Que se passe-t-il exactement sous vos pieds, et que peut-on vraiment faire sans abîmer la pelouse ?

Ce cercle parfait révèle un champignon qui dessine sous l’herbe

Le coupable le plus fréquent des ronds de sorcière dans la pelouse est le Marasmius oreades, ou marasme des oréades, surnommé faux mousseron. Sa vraie vie se joue sous terre, sous forme de mycélium : un réseau de filaments blanchâtres qui colonise les débris de racines, de souches ou de bois enterrés. Ce mycélium progresse en cercle, année après année, de plusieurs dizaines de centimètres selon l’INRAE et la Royal Horticultural Society, en mourant au centre et en avançant sur le pourtour comme un front lentement mobile.

Quand les conditions sont réunies – sol humide en fin d’été ou en automne – le champignon forme des chapeaux le long du bord de ce cercle caché. Le mycélium a une autre particularité : il est hydrophobe. Le sol qu’il a envahi laisse moins bien pénétrer l’eau, l’herbe y souffre de soif et jaunit, alors que juste à côté, elle peut être plus verte car le champignon libère des nutriments. Le contraste devient spectaculaire après une averse ou en période de sécheresse.

Ce que nous faisons tous… et qui ne marche pas sur un rond de sorcière

Face à ces cercles, nous avons tous déjà eu les mêmes réflexes : arracher les champignons, tondre très ras, verser un peu de javel ou chercher « le » fongicide miracle en jardinerie. Or la Royal Horticultural Society le rappelle, aucun produit homologué n’est disponible pour les jardiniers. En France, l’article L253-7 du code rural (Loi Labbé) interdit depuis 2019 les pesticides de synthèse pour les particuliers, et de toute façon le mycélium peut se trouver à plusieurs dizaines de centimètres de profondeur, bien hors de portée d’un traitement de surface.

La bonne stratégie consiste à composer avec le champignon et à renforcer la pelouse. Un anneau simplement plus vert reste un défaut esthétique : un apport d’engrais équilibré sur tout le gazon suffit souvent à atténuer le contraste. En revanche, si l’anneau est jaune, sec et que le sol y est dur comme du béton, l’enjeu est de casser cette couche imperméable : aérer, arroser lentement en profondeur et nourrir le gazon plutôt que s’acharner sur les chapeaux.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 8/10 Impact sur la pelouse Très élevé 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Percer l’anneau avec une fourche ou un aérateur brise la couche de sol hydrophobe créée par le mycélium. L’eau et les nutriments peuvent à nouveau descendre jusqu’aux racines. En combinant cette aération avec un arrosage lent et un engrais équilibré, l’herbe repart et le cercle jauni se fond progressivement dans le reste du gazon. 💡 Le petit plus : combler les trous d’aération avec un peu de sable ou de compost mûr améliore durablement le drainage et la structure du sol sur l’anneau. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : verser de l’eau de Javel, du vinaigre ou du gros sel sur le rond de sorcière : ces produits brûlent l’herbe, ne touchent pas le mycélium en profondeur et laissent un cercle de terre nue difficile à rattraper.

Gérer le rond dans la durée… et se méfier du panier de cueillette

Un rond de sorcière aime les pelouses anciennes, un peu pauvres, compactes et souvent sèches. Miser sur le long terme consiste donc à densifier et fortifier le gazon : scarification légère pour réduire le feutre, aération régulière, apport d’engrais complet, arrosages moins fréquents mais profonds et amélioration du drainage en cas d’eau stagnante. La solution radicale – décaisser 30 cm de terre sur et autour de l’anneau puis regazonner – reste possible, mais lourde et rarement justifiée dans un jardin familial.

Le vrai danger, lui, se joue dans l’assiette. Le marasme des oréades est comestible, mais d’autres espèces toxiques forment aussi des cercles. Entre juillet et décembre 2024, l’Anses a recensé 1 363 personnes symptomatiques après consommation de champignons, dont 3,1 % de cas graves avec trois décès. D’ailleurs, les experts recommandent de ne consommer que les espèces parfaitement connues et de faire vérifier toute cueillette par un pharmacien ou une association de mycologie. Dans le jardin, mieux vaut admirer ces cercles graphiques… et laisser leurs habitants tranquilles.