Prunier : arrêtez de le tailler en hiver, cette « fenêtre d’or » méconnue sauve l’arbre et vos récoltes

Longtemps taillé en plein hiver comme un pommier, le prunier paie cette habitude par la gommose et des récoltes décevantes. Les arboriculteurs suivent désormais une courte fenêtre estivale bien précise, qui change tout.

Longtemps, on a sorti le sécateur en plein hiver pour tous les fruitiers, prunier compris, persuadé qu’un arbre nu souffrait moins. Dans bien des jardins, cette habitude a pourtant laissé des branches qui noircissent, des coulées de gomme et des récoltes en berne.

Aujourd’hui, les arboriculteurs ont changé de calendrier et ne taillent plus leur prunier avec le pommier ou le poirier. Pour savoir vraiment quand tailler un prunier sans le condamner aux maladies du bois, il suffit d’adopter leur « fenêtre d’or » de fin d’été.

Pourquoi le prunier supporte mal la taille d’hiver

Le prunier, Prunus domestica, fait partie des arbres fruitiers à noyau les plus sensibles. Comme le rappelle le Journal des Seniors, il est « sensible au froid, cicatrise mal en hiver, ce qui favorise la gommose et le chancre ». Les plaies restent longtemps ouvertes, idéales pour champignons et bactéries.

En plein hiver, la sève circule au ralenti et le bois du prunier met des semaines à se refermer ; entre pluie, gel et brouillard, chaque coupe devient une porte d’entrée pour le chancre. Le printemps n’a guère mieux réussi, avec des « saignements » de sève déclenchant la gommose.

Le bon moment que les pros ne ratent jamais

Face à ces dégâts, les professionnels ont déplacé la taille en plein été. Le Journal des Seniors indique : « La taille doit désormais s’effectuer après la récolte, entre fin juillet et août, période où la cicatrisation prend seulement 14 à 21 jours ». Air plus sec, sève moins pressante : l’arbre referme vite ses blessures.

Concrètement, quand tailler un prunier ? Une fois la dernière prune cueillie, par temps sec, avec au moins un mois avant la chute des feuilles. Pour les mirabelles et reine-claudes, cela a souvent eu lieu entre fin juillet et mi-août ; pour les quetsches tardives, plutôt fin août ou début septembre.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Récoltes stables sur 3 ans 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Taillée après récolte par temps sec, la branche cicatrise vite, avant l’arrivée du froid humide. 💡 Le petit plus : Éclaircir légèrement la couronne à cette occasion améliore aussi l’ensoleillement et la coloration des fruits. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Tailler en plein hiver, avec de grosses coupes sur bois humide, favorise chancre, gommose et dépérissement.

Les bons gestes pour une taille d’été tout en douceur

Nous avons tous déjà voulu « remettre d’équerre » un vieux prunier en coupant fort. Futura-Sciences rappelle pourtant que « le prunier craint en tout cas les tailles importantes, génératrices de gomme ! ». Mieux vaut enlever au maximum 10 % du bois productif par an, en sections inférieures à 4 ou 5 cm.

Quelques réflexes rendent la taille d’été beaucoup plus sûre :

Désinfecter les lames à l’alcool à 70° avant chaque arbre.

Commencer par le bois mort ou malade, puis les branches qui se croisent et les gourmands.

Faire des coupes nettes, légèrement en biais, sans arracher l’écorce ; poser un mastic au‑delà de 3–4 cm.

Surveiller le prunier ensuite et agir vite si une zone suinte ou noircit.