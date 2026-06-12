Tomates attaquées par le mildiou ? Cette « mauvaise herbe » en décoction a tout stoppé en une soirée de juin

Un soir de juin, après plusieurs averses, mes tomates commençaient à marquer les premières taches de mildiou. Une décoction de prêle a tout changé, mais pas n’importe comment.

Une rangée de tomates bien vertes, trois jours d’averses de juin, et soudain ces taches sombres qui s’installent… Le mildiou rôde dès que l’air reste lourd et humide. Beaucoup de jardiniers ont le même réflexe paniqué : tout arracher ou dégainer la bouillie bordelaise.

Pourtant, il existe un geste beaucoup plus doux, hérité des anciens : une simple décoction de prêle, pulvérisée au bon moment, peut transformer le feuillage en armure végétale. « J’ai pulvérisé cette simple décoction sur mes tomates un soir de juin : je n’ai plus revu une seule tache de mildiou depuis. » raconte le site Pause Maison.

Quand le mildiou s’invite sur les tomates en juin

Le mildiou de la tomate adore les contrastes de début d’été : humidité supérieure à 90 %, températures entre 12 et 25 °C et feuillage mouillé pendant des heures suffisent à lancer l’attaque. Les premières taches vert foncé puis brunes apparaissent sur les bords des feuilles et le long des tiges.

Nous avons tous déjà vu une plante dépérir ainsi en quelques jours. L’enjeu est de réagir très vite dès les premières marques suspectes : supprimer les feuilles les plus atteintes, éviter d’arroser le feuillage, aérer les pieds… c’est là qu’intervient la décoction de prêle, en véritable filet de sécurité entre deux averses.

Décoction de prêle : un bouclier naturel pour les tomates

La prêle des champs, Equisetum arvense, est cette prétendue « mauvaise herbe » qui adore les fossés humides. Elle est très riche en silice, un minéral qui renforce les parois des cellules et assèche légèrement la surface des feuilles, et s’utilise en agriculture biologique. Les spores du champignon responsable du mildiou pénètrent alors beaucoup plus difficilement les tissus.

Pour préparer cette décoction de prêle, comptez environ 1 kg de prêle fraîche ou 150 g de prêle sèche pour 10 l d’eau de pluie. Faites bouillir 30 minutes, laissez refroidir une douzaine d’heures, filtrez puis diluez à 20 % avant de la verser dans votre pulvérisateur.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 8/10 Coût estimé Quasi nul 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Riche en silice, la prêle renforce les tissus des tomates et rend les feuilles moins accueillantes pour le mildiou. 💡 Le petit plus : Pulvériser en soirée, sur feuillage presque sec, limite les brûlures et prolonge l’adhérence du traitement. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Appliquer la décoction pure, en plein soleil ou juste avant un nouvel orage, annule presque tous les bénéfices.

Le bon geste après l’averse : comment pulvériser sans se tromper

Dès que la pluie s’est arrêtée et que le feuillage n’est plus dégoulinant, il est temps d’agir. Remplir le pulvérisateur avec la décoction de prêle bien diluée, traiter en fin de journée, par temps calme, sous 25 °C, en mouillant l’envers et l’endroit des feuilles, ainsi que les tiges et le sol autour du pied.

En période à risque, ce geste se répète chaque semaine et systématiquement après chaque averse, car la pluie lessive vite ce film protecteur. Associé à un arrosage au goutte-à-goutte et à des plants espacés, il aide à contenir le mildiou naissant et à récolter des tomates saines l’été venu, sans produits chimiques lourds.