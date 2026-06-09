Tomates : ce geste oublié à faire en juillet pour éviter le mildiou et sauver vos récoltes jusqu’en automne

Fin juillet, quand chaleur et orages fragilisent les tomates, un ancien geste d’entretien peut changer le destin des rangs entiers. Comment l’aération du pied bouleverse-t-elle vos récoltes jusqu’à l’automne ?

Fin juillet, la chaleur retombe à peine après l’orage, le potager sent la terre mouillée et les feuilles de tomate restent plaquées contre les tiges. C’est souvent là que tout bascule : en quelques jours, des taches brunes montent du bas du pied, les plants s’affaissent et la récolte espérée semble perdue.

Les anciens, eux, avaient remarqué qu’en aérant les pieds et en enlevant les feuilles du bas des tomates dès le cœur de l’été, leurs rangées tenaient jusqu’en septembre. Un geste presque invisible, répété chaque année, qui change tout sur la santé des plants et sur la quantité de fruits à cueillir.

Juillet, le tournant pour les pieds de tomates

À partir de 25 °C le jour, avec des nuits douces et des averses orageuses, un microclimat humide s’installe au ras du sol. Les feuilles inférieures, jaunies, molles ou tachées, restent longtemps mouillées : c’est la porte d’entrée idéale pour le mildiou, l’alternariose ou la fusariose, qui remontent ensuite vers tout le pied.

Quand on laisse les plants devenir de véritables buissons, l’air ne circule plus. Le pied prend un aspect « chevelu », on sent parfois une odeur de moisi en écartant les tiges. Les anciens ont très vite compris que cette zone dense au bas du plant concentrait humidité, spores de champignons et éclaboussures de terre à chaque arrosage.

Le geste des anciens : aérer le pied et enlever les feuilles du bas

Nous avons tous déjà laissé nos tomates se transformer en petite jungle par peur de trop couper. Eux faisaient l’inverse : par temps sec, tôt le matin ou en soirée, ils coupaient régulièrement les feuilles qui touchaient la terre ou semblaient fatiguées, à partir du premier bouquet de fleurs. Jamais plus de deux ou trois par passage, pour que la plante ait le temps de cicatriser.

Ce nettoyage a visé les feuilles vraiment inutiles : celles plaquées au sol, abîmées ou tachées. Toujours au sécateur propre, sans arracher à la main – « Les plus grosses erreurs résident dans l’arrachage à la main, » rappelle Pause Maison – puis en évacuant les déchets loin du potager. Un paillage au pied a ensuite limité les projections de terre sur le feuillage restant.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 8/10 Récoltes prolongées Jusqu’à l’automne 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En retirant progressivement les feuilles du bas qui touchent la terre, on supprime la zone la plus humide et la plus contaminée du plant. L’air circule mieux, le feuillage sèche plus vite après la pluie et la tomate concentre son énergie sur les feuilles hautes et les grappes de fruits bien exposées. 💡 Le petit plus : associer ce geste à un paillage épais et à un arrosage uniquement au pied pour garder tout le feuillage sec et limiter encore les maladies. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : dépouiller d’un coup tout le bas du plant en pleine canicule, ce qui affaiblit la tomate et expose les fruits aux brûlures du soleil.

Des récoltes plus longues et des plants vraiment solides

Sur deux rangs voisins, la différence saute aux yeux : celui laissé touffu voit souvent le mildiou partir des feuilles basses noircies, puis remonter jusqu’aux grappes ; l’autre, régulièrement aéré, garde un feuillage sain plus longtemps et continue de mûrir des tomates quand les nuits fraîchissent. Comme le souligne Pause Maison (Ouest-France), « Un jardin bien ventilé, c’est aussi moins de recours aux traitements chimiques ».

Ce rituel a aussi changé la façon de vivre l’été au potager : moins de stress à chaque orage, moins de produits à pulvériser et des paniers qui se remplissent encore fin août. En faisant de ce petit nettoyage de juillet une habitude, on offre à ses tomates un allié discret mais décisif pour traverser la saison chaude.