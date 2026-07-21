Tomates : cette astuce avec un accessoire de linge booste la récolte mais peut aussi tuer vos plants
Au potager, en plein mois de juin, certains jardiniers français pincent leurs pieds de tomates avec une simple pince à linge. Rendement, tuteurage, arrosage d’appoint : que cache vraiment ce geste étrange ?
Au coin du potager, entre deux rangs de salades, une scène intrigue souvent les voisins : des pinces à linge fixées sur les tiges ou au pied des tomates. On pense d’abord à un bricolage improvisé… pourtant, derrière ce geste un peu étrange, se cachent de vraies astuces de jardiniers aguerris.
Car cette simple pince à linge ne sert plus seulement à retenir les draps. Elle a été détournée pour stimuler la floraison, faciliter le tuteurage et même aider à l’arrosage en cas de canicule. Reste à savoir laquelle de ces trois utilisations convient à vos propres pieds de tomates.
Une pince à linge pour dompter la croissance de la tomate
Sur les tomates, comme sur beaucoup de Solanacées, la plante envoie naturellement l’essentiel de sa sève vers le bourgeon du haut : c’est la fameuse dominance apicale. Résultat, elle a souvent privilégié les tiges et les feuilles au détriment des fleurs, donc des fruits.
Certains jardiniers ont alors placé une pince à linge sur la tige principale, juste sous le premier bouquet de fleurs. En freinant légèrement la circulation de sève à cet endroit, l’énergie a été redirigée vers les boutons floraux et les petites branches latérales, ce qui a stimulé la floraison. Cette technique ne fonctionne cependant que sur des plants déjà bien vigoureux, nourris au compost et correctement arrosés.
Comment utiliser la pince à linge sans abîmer vos tomates
Nous avons tous déjà trop serré un lien autour d’une tige… et vu la plante marquer le coup. Pour le “pincement” de la tige, la bonne pratique consiste à attendre le premier bouquet floral, en début d’été, puis à clipser une pince à linge en bois quelques millimètres en dessous. Elle a été laissée en place sept à dix jours maximum, juste assez pour envoyer un signal au plant, puis retirée doucement pour éviter l’effet garrot.
D’autres préfèrent une utilisation plus douce : la pince sert alors simplement de clip entre la tige et le tuteur, comme l’a rappelé Le Parisien. Elle maintient le plant sans nœud ni blessure, et se déplace au fil de la croissance. En période de canicule, certains ont enfin utilisé la pince pour bloquer une mèche en coton reliée à un petit récipient enterré : un arrosage par capillarité qui limite le stress hydrique et évite les arrosages trop brutaux.
Dans quels cas adopter la pince à linge au potager ?
La pince à linge sur la tige a surtout du sens sur des variétés vigoureuses, conduites sur tuteur vertical et installées dans un sol riche, bien arrosé mais non détrempé. Comme toute contrainte mécanique, elle se teste avec prudence, sur quelques pieds seulement, en observant l’état du feuillage et des fleurs.
Pour le quotidien, la pince utilisée en simple attache ou pour maintenir une mèche d’arrosage reste souvent l’option la plus douce et la plus durable. Couplée à un bon paillage, à un tuteurage soigné et à un arrosage régulier, cette petite alliée du linge a déjà aidé plus d’un potager à passer l’été sereinement.
En bref
- En juin, des jardiniers utilisent la pince à linge tomates sur la tige pour influer sur la dominance apicale et favoriser floraison riche. 🌿
- La pince sert aussi d’attache rapide entre tige et tuteur ou de maintien pour une mèche d’arrosage par capillarité en période de canicule. 💧
- Ces astuces gagnent à être testées sur quelques plants vigoureux avant de généraliser la pince à linge à tout le potager. 🔍
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