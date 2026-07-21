Tomates : cette astuce avec un accessoire de linge booste la récolte mais peut aussi tuer vos plants

Au potager, en plein mois de juin, certains jardiniers français pincent leurs pieds de tomates avec une simple pince à linge. Rendement, tuteurage, arrosage d’appoint : que cache vraiment ce geste étrange ?

Au coin du potager, entre deux rangs de salades, une scène intrigue souvent les voisins : des pinces à linge fixées sur les tiges ou au pied des tomates. On pense d’abord à un bricolage improvisé… pourtant, derrière ce geste un peu étrange, se cachent de vraies astuces de jardiniers aguerris.

Car cette simple pince à linge ne sert plus seulement à retenir les draps. Elle a été détournée pour stimuler la floraison, faciliter le tuteurage et même aider à l’arrosage en cas de canicule. Reste à savoir laquelle de ces trois utilisations convient à vos propres pieds de tomates.

Une pince à linge pour dompter la croissance de la tomate

Sur les tomates, comme sur beaucoup de Solanacées, la plante envoie naturellement l’essentiel de sa sève vers le bourgeon du haut : c’est la fameuse dominance apicale. Résultat, elle a souvent privilégié les tiges et les feuilles au détriment des fleurs, donc des fruits.

Certains jardiniers ont alors placé une pince à linge sur la tige principale, juste sous le premier bouquet de fleurs. En freinant légèrement la circulation de sève à cet endroit, l’énergie a été redirigée vers les boutons floraux et les petites branches latérales, ce qui a stimulé la floraison. Cette technique ne fonctionne cependant que sur des plants déjà bien vigoureux, nourris au compost et correctement arrosés.

Comment utiliser la pince à linge sans abîmer vos tomates

Nous avons tous déjà trop serré un lien autour d’une tige… et vu la plante marquer le coup. Pour le “pincement” de la tige, la bonne pratique consiste à attendre le premier bouquet floral, en début d’été, puis à clipser une pince à linge en bois quelques millimètres en dessous. Elle a été laissée en place sept à dix jours maximum, juste assez pour envoyer un signal au plant, puis retirée doucement pour éviter l’effet garrot.

D’autres préfèrent une utilisation plus douce : la pince sert alors simplement de clip entre la tige et le tuteur, comme l’a rappelé Le Parisien. Elle maintient le plant sans nœud ni blessure, et se déplace au fil de la croissance. En période de canicule, certains ont enfin utilisé la pince pour bloquer une mèche en coton reliée à un petit récipient enterré : un arrosage par capillarité qui limite le stress hydrique et évite les arrosages trop brutaux.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 6/10 Coût approximatif 0 € 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? La pince posée sous le premier bouquet floral freine légèrement la montée de sève et bouscule la dominance apicale. L’énergie est alors redirigée vers les fleurs déjà formées et les tiges latérales, ce qui a favorisé une meilleure floraison sans ajout d’engrais. 💡 Le petit plus : tester cette astuce seulement sur un ou deux pieds de tomates vigoureux et garder d’autres plants “témoins” permet de comparer facilement l’effet sur la floraison. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : serrer la pince au point de marquer profondément la tige ou la laisser tout l’été sur un plant faible ou assoiffé, au risque de dessécher la partie supérieure et d’ouvrir la porte aux maladies.

Dans quels cas adopter la pince à linge au potager ?

La pince à linge sur la tige a surtout du sens sur des variétés vigoureuses, conduites sur tuteur vertical et installées dans un sol riche, bien arrosé mais non détrempé. Comme toute contrainte mécanique, elle se teste avec prudence, sur quelques pieds seulement, en observant l’état du feuillage et des fleurs.

Pour le quotidien, la pince utilisée en simple attache ou pour maintenir une mèche d’arrosage reste souvent l’option la plus douce et la plus durable. Couplée à un bon paillage, à un tuteurage soigné et à un arrosage régulier, cette petite alliée du linge a déjà aidé plus d’un potager à passer l’été sereinement.