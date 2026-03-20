Tomates du jardin : ces graines aromatiques à semer avant avril à 20 cm pour sauver vos récoltes

Au potager, de plus en plus de jardiniers misent sur le basilic près des tomates pour stopper les aleurodes. Semé à la bonne date, ce duo change les récoltes.

Au retour du printemps, les jardineries se remplissent et le rayon potager tourne autour des plants de tomates. Beaucoup repartent avec quelques godets, impatients de les voir rougir, mais les installent seuls au jardin alors qu’une poignée de graines pourrait les épauler.

Ces pieds isolés deviennent vite le garde-manger préféré des insectes et les belles salades d’été restent un fantasme. Pour y remédier, des jardiniers reviennent à une association toute simple : planter, à seulement 20 à 30 centimètres des tomates et avant début avril, des graines alliées.

Pourquoi vos tomates attirent les aleurodes au moindre faux pas

Une fois les premiers plants en place, les aleurodes, ces petites mouches blanches, les traitent comme un buffet à volonté. La sève est pompée, les feuilles jaunissent, la plante s’affaiblit et la récolte estivale se réduit parfois à quelques fruits malingres.

Pour bien lancer la saison, beaucoup font leurs semis de tomates au chaud, à 20 à 22 °C, en intérieur en fin d’hiver. Dans un terreau fin et lumineux, les graines lèvent vite, puis l’on repique à deux ou quatre vraies feuilles, avec un seul arrosage de reprise abondant.

Basilic près des tomates : un duo protecteur qui change tout

La nature propose un renfort discret : le basilic. Planté à proximité des tomates, il crée une barrière olfactive naturelle qui perturbe les aleurodes et limite leurs dégâts. Cette association renforce la vigueur des plants, souvent plus denses et épanouis, avec un feuillage sain, des fruits plus savoureux et moins de traitements coûteux au potager.

Le jardinier américain Kyle Hagerty, passionné de tomates, insiste aussi sur la saveur. À propos de la cerise ‘Sungreen’, il résume : « Elle est verte lorsqu’elle est mûre, avec une douceur presque aussi intense que ‘Sungold’, mais un peu d’acidité pour l’équilibrer. C’est la tomate verte à maturité la plus savoureuse que j’aie jamais goûtée », explique Kyle Hagerty, cité par AOL. Il ajoute : « C’est ma préférée pour les sandwichs à la tomate », juge une autre variété « excellente aussi bien pour la sauce que pour la découpe en tranches », décrit un hybride comme suit : « Cet hybride très productif pourrait facilement vous faire croire qu’il s’agit d’une vieille variété, par son apparence et sa saveur » avec des « rendements élevés de gros fruits jaunes et orange striés, sans les inconvénients que l’on observe souvent avec des variétés anciennes plus délicates ». Pour lui, une dernière tomate reste « la tomate de confiance, le cheval de trait pour n’importe quel jardin », capable de « nouer tôt dans la saison, fructifier pendant les fortes chaleurs d’été et mûrir jusqu’à l’automne ».

Distance de 20 à 30 cm et bon timing : le mode d’emploi simple

Pour mettre ce duo en place, il suffit d’installer le basilic en semis direct ou en godet à la fin mars, bien avant le mois d’avril, à 20 à 30 centimètres de chaque pied de tomate. Cette distance encourage l’entraide sans concurrence racinaire et transforme le carré potager en espace équilibré, avec des récoltes généreuses et un feuillage naturellement plus sain.

Sources Maison & Travaux

«Ces 5 tomates ultra savoureuses que ce jardinier obsessionnel reseme chaque annee a semer des maintenant»