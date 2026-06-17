Tomates : faut-il vraiment couper ces pousses ? Ce geste avant le 15 juin change tout pour vos futures récoltes

Entre partisans du sécateur et adeptes du laisser-faire, les gourmands tomates divisent les jardiniers. Faut-il vraiment intervenir avant le 15 juin pour protéger la récolte ?

Au potager, peu de sujets allument autant les débats que les gourmands de tomates. Certains les traquent chaque semaine, d’autres jurent qu’ils ne touchent à rien. Entre peur du mildiou, promesse de récolte XXL et envie de laisser faire la nature, le doute s’installe.

La vérité ? Il n’existe pas une seule façon de conduire un plant de tomate. Taille stricte, pincement léger ou buisson assumé : chaque méthode a ses forces, selon la variété, la météo et le temps disponible. Voici comment s’y retrouver avant de sortir le sécateur.

Gourmands de tomates : à quoi servent-ils vraiment ?

Sur chaque étage de feuilles, un petit bourgeon apparaît dans l’angle à environ 45°. C’est lui, le gourmand : une mini-tige capable de devenir une vraie branche avec feuilles et fleurs. En quelques semaines, un plant laissé libre forme facilement un buisson d’un mètre de large.

Ce volume de feuillage rassure, mais il retient l’humidité après la pluie ou l’arrosage et crée un cocon rêvé pour le mildiou. De plus, ces tiges secondaires détournent une partie de la sève : on obtient alors beaucoup de tomates, souvent petites et longues à rougir.

Faut-il supprimer les gourmands pour avoir plus de tomates ?

Sur les variétés à port indéterminé, surtout en climat humide ou dans un petit potager, pincer les gourmands change vraiment la donne. Retirés jeunes, entre 2 et 5 cm, avant le 15 juin, ils orientent la sève vers les bouquets déjà en place : les fruits grossissent mieux et mûrissent plus tôt, comme le souligne la Société Nationale d’Horticulture de France.

Nous avons tous déjà eu la main un peu lourde. Inutile pourtant de tout supprimer : l’idée est d’éclaircir, pas de déplumer. Sur certaines tomates cerises, garder plus de gourmands donne un nuage de petites grappes. Sur les variétés buissonnantes ou de balcon, on se contente souvent d’aérer le centre.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 8/10 Récolte plus précoce +1 à 2 semaines 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En limitant les tiges secondaires, la tomate concentre sa sève sur les fleurs et les fruits déjà formés. Le cœur du plant s’ouvre, sèche plus vite après la pluie et offre moins de conditions favorables au mildiou. 💡 Le petit plus : Ne jetez pas les beaux gourmands de 10 à 15 cm : ils s’enracinent facilement dans l’eau et donnent des plants gratuits pour la fin de saison. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Supprimer tous les gourmands ou arracher tard des pousses plus épaisses qu’un crayon, au risque de créer de grandes plaies et de favoriser l’entrée des maladies.

Et si vos tomates sont déjà un vrai buisson ?

Un plant ingérable se repère vite : impossible de voir la tige principale, feuillage qui reste mouillé longtemps, tiges qui s’emmêlent sur le tuteur. Dans ce cas, on intervient en douceur, une fois par semaine, en retirant d’abord les gourmands les plus gênants pour l’aération et l’accès aux grappes.

Les plus jeunes se pincent entre le pouce et l’index ; dès qu’un gourmand dépasse l’épaisseur d’un crayon, on sort le sécateur, bien nettoyé, pour une coupe nette par temps sec. Ceux de 10 à 15 cm, sains et vigoureux, peuvent finir dans un verre d’eau : en 8 à 10 jours, ils émettent des racines et donnent de nouveaux plants.