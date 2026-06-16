Ne jetez plus ces écorces de fruit : la technique des jardiniers pour sauver votre potager de la canicule

Au cœur de l’été, vos écorces de pastèque peuvent sauver un potager assoiffé plutôt que finir à la poubelle. Comment ce paillage naturel change-t-il l’état du sol avant l’automne ?

Sur la table du jardin, la pastèque vient d’être dévorée, il ne reste qu’un tas d’écorces vertes prêt à filer à la poubelle. Pourtant, ce que l’on considère comme un déchet pourrait devenir l’ingrédient secret qui aide votre potager à traverser les canicules sans faiblir.

En fin d’été, la terre a été lessivée par les récoltes, la sécheresse estivale arrive, les arrosages se multiplient et le sol se craquelle. Au lieu d’acheter un sac d’engrais, une méthode de jardiniers transforme vos écorces de pastèque en paillage végétal nourrissant ; la façon de les préparer et de les poser fait toute la différence.

Pourquoi les écorces de pastèque font du bien au potager de fin d’été

Riches en eau, en fibres et en minéraux comme le potassium, le magnésium et le phosphore, les écorces de pastèque redonnent de la vigueur à un sol fatigué après l’été. En se décomposant en surface, elles gardent la terre fraîche autour des racines tout en la rechargeant en éléments utiles à la floraison et aux fruits.

En paillage, ces peaux épaisses protègent le sol de l’évaporation, limitent les herbes indésirables et gardent les légumes moins stressés par la chaleur. Sur un sol sablonneux très sec, la couche peut être un peu plus généreuse ; sur un sol argileux lourd, on reste fin et on ajoute un peu de paille ou de feuilles sèches pour garder une bonne aération.

Le paillage express aux écorces de pastèque : mode d’emploi

Nous avons tous déjà jeté ces grosses peaux en pensant qu’elles pourriraient trop vite au jardin. Bien préparées, elles deviennent un tapis nutritif : rincez-les, surtout si la pastèque n’est pas bio, retirez la chair rouge, puis coupez-les en morceaux d’environ 2 à 3 cm.

Ensuite, laissez-les sécher quelques heures au soleil, puis installez-les le soir sur une terre déjà arrosée, sans coller les morceaux contre les tiges. Formez un tapis de 2 à 3 cm d’épaisseur, soit environ 1 à 2 kg d’écorces par m², en gardant un petit cercle dégagé autour du collet de chaque plante.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 8/10 Achats d’engrais fortement réduits 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Les écorces libèrent progressivement eau et minéraux, nourrissent la vie du sol et améliorent la rétention d’humidité. 💡 Le petit plus : Ajoutez une fine couche de paille par-dessus pour masquer et stabiliser ce paillis. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Étaler une couche épaisse qui touche les tiges et la laisser détrempée plusieurs jours.

Compost, biodiversité : prolonger l’effet pastèque tout l’automne

Une fois en place, ce paillis humide attire vers de terre et insectes utiles qui grignotent les morceaux et les enfouissent. Les micro-organismes se réveillent, la terre devient plus souple et plus facile à travailler pour les semis d’automne.

Dernière option : mettre ces restes au compost de cuisine. Coupés fin, ils forment une matière verte très humide, à mélanger avec des matières brunes, à condition de ne pas dépasser 15 % du volume pour éviter fermentation, odeurs et limaces.