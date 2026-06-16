Les anciens la laissaient grimper dans les fissures : ne coupez plus cette plante des vieux murs dès ce mois de juin

Aux beaux jours, les vieux murs de ferme se couvraient de trompettes orange sans que personne n’arrache cette liane. Que savaient les anciens de la bignone que nous avons oublié ?

📋 Carte d’identité de la plante 🌿 Nom latin Campsis radicans 🌸 Nom courant Bignone de Virginie (bignone, trompette de Virginie) 📏 Dimensions 6 à 10 m de haut x 3 à 6 m de large ☀️ Exposition Plein soleil, mur chaud orienté sud ou sud-ouest ❄️ Rusticité Jusqu’à -15/-18 °C en sol bien drainé 🍂 Feuillage Caduc

Sur les façades en pierre des anciennes fermes, une liane partait du pied des murs, se glissait entre les pierres et finissait par couvrir les fissures de feuilles. Beaucoup y voyaient une mauvaise herbe, signe d’un entretien bâclé. En réalité, les anciens profitaient d’un allié végétal pensé comme une vraie protection, surtout à partir de juin.

Cette liane, c’est la bignone, ou Campsis radicans, grimpante aux trompettes orangées que l’on prend souvent pour une plante sauvage. Elle a longtemps servi à rafraîchir les maisons, cacher les défauts d’un vieux mur en pierre et nourrir les insectes. Comment la réinviter aujourd’hui sans abîmer la façade, et retrouver ce spectacle flamboyant dès juin ?

La bignone, la trompette flamboyante des vieux murs

Grimpante vigoureuse, la bignone s’accroche d’elle‑même grâce à de petits crampons, comme des mini ventouses, qui saisissent les aspérités de la pierre sans attaquer un enduit sain. Elle peut atteindre 6 à 10 m de haut pour 3 à 6 m d’envergure, transformant en quelques étés un pignon nu en véritable fresque végétale.

Dès que la chaleur s’installe, généralement en juin, les tiges se couvrent de fleurs en forme de trompettes, du jaune doré au rouge orangé. La floraison se prolonge tout l’été et parfois jusqu’en début d’automne sur un mur bien exposé. Abeilles et papillons y trouvent une source de nectar généreuse, juste à hauteur de fenêtre.

Pourquoi les anciens laissaient la bignone filer dans les fissures

Nous avons tous déjà cherché un peu de fraîcheur derrière des volets clos. Les paysans, eux, avaient laissé la bignone tisser un manteau vert devant leurs pierres. En été, son feuillage fait écran aux rayons directs du soleil, limite la surchauffe des murs et maintient l’intérieur plus tempéré, tout en laissant respirer la maçonnerie.

Contrairement à ce que l’on imagine, elle n’était pas plantée dans les fissures, mais bien au pied du mur, puis simplement guidée vers les anfractuosités. Tolérée là où la structure restait solide, elle cumulait alors plusieurs services précieux :

une ombre dense qui rafraîchit la façade en période de canicule ;

un décor spectaculaire, capable de masquer joints fatigués et crépi irrégulier ;

un garde‑manger continu pour les pollinisateurs, du début de l’été à la rentrée.

Comment installer la bignone aujourd’hui sans abîmer sa maison

Pour obtenir le même effet, on choisit un mur ensoleillé, plutôt orienté sud ou sud‑ouest, à l’abri des vents froids et en bon état. La bignone se plante à 30 à 50 cm du pied du mur, de préférence à l’automne ou au printemps, dans une terre bien drainée enrichie de compost, puis généreusement paillée.

Les deux premières années, quelques arrosages profonds en été et un palissage léger sur un treillage ou des fils suffisent pour qu’elle trouve seule les aspérités de la pierre. Ensuite, il ne reste plus qu’à tailler en fin d’hiver les rameaux trop envahissants et à contenir les tiges loin des gouttières : la façade se couvre alors de trompettes flamboyantes, chaque année un peu plus tôt en juin.