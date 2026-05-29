Tomates géantes, feuilles d’un vert intense : ce voisin a banni les engrais grâce à cette mauvaise herbe trempée 48 h

Au fond du jardin, un voisin prépare depuis 20 ans un purin d’ortie 48 heures qui remplace tous ses engrais. Comment ce simple seau change ses récoltes ?

Au jardin, les tomates de ce voisin frappent : deux fois plus hautes, feuillage vert sombre, presque aucune feuille jaunie. Pourtant, au printemps, son caddie reste vide de sacs d’engrais. Il se contente d’un seau en plastique, d’eau et d’un coin d’orties laissé exprès au fond du jardin.

Depuis vingt ans, ce voisin fabrique son propre engrais sans dépenser un centime, avec ce que beaucoup appellent encore une mauvaise herbe. Son secret tient en une phrase qu’il répète à qui veut l’entendre : « laisse tremper tes orties 48 heures dans un seau ». Reste à voir pourquoi cette macération marche si bien… et comment l’adopter sans se tromper.

Pourquoi un seau d’orties vaut mieux qu’un sac d’engrais

L’ortie est un concentré de nutriments : azote, potassium, calcium, magnésium, fer, silice et de nombreux oligo-éléments rapidement assimilables après macération. Sur des plantes gourmandes comme la tomate, cela nourrit tiges, feuilles et système racinaire, sans les à-coups des engrais chimiques.

En France, le purin d’ortie est reconnu comme Préparation Naturelle Peu Préoccupante et autorisé en agriculture biologique par le décret du 25 juin 2011. Des essais cités par Marie France montrent que des engrais naturels augmentent les récoltes de tomates d’environ 42 % ; d’autres tests ont observé jusqu’à 30 à 50 % de croissance en plus avec du purin par rapport à des plants non traités.

48 heures dans un seau : la recette du voisin qui ne paie plus un centime

Nous avons tous déjà acheté un flacon d’engrais « spécial tomates » avant de l’oublier au fond du cabanon. Lui, au printemps, coupe des orties en mai-juin avant la montée en graines et remplit à moitié un seau non métallique. Il ajoute de l’eau de pluie (ou du robinet reposée 24 à 48 heures) à environ 100 g d’orties fraîches par litre.

Pour cette macération, il laisse tremper environ 48 heures, en remuant une fois par jour. Passé ce délai, le mélange renforce les plantes et dérange pucerons et acariens. Jamais pur : il dilue à 10 % pour arroser au pied, 5 % en pulvérisation du feuillage, le matin ou le soir, sinon l’excès d’azote brûle les feuilles et attire les parasites. Éviter les légumineuses.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Coût de l’engrais Quasi nul 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? L’ortie concentre azote, potassium, calcium, magnésium, fer, silice et d’innombrables oligo-éléments. La macération les rend vite assimilables, nourrit les racines et renforce les défenses des plantes. 💡 Le petit plus : Tremper les mottes de tomates 15 minutes dans une dilution à 20 % avant repiquage aide les plants à repartir vite. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Utiliser le purin non dilué, surtout en plein soleil : feuillage brûlé, excès de feuilles, presque pas de fleurs.

Passer en mode puissance maximale et garder son coin d’orties

Pour nourrir le potager, il prépare un purin complet : 1 kg d’orties fraîches pour 10 litres d’eau de pluie, dans un seau plastique ou en bois, brassés 10 à 15 jours. Quand les bulles disparaissent et que le liquide est brun foncé, il garde le concentré à l’abri, l’utilise dilué à 10 % au pied des légumes et laisse un coin d’orties, réserve d’engrais et refuge de la faune utile.