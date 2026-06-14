Tomates : si vous ne plantez pas ces herbes à leurs pieds, vous gâchez 20 % de vos récoltes sans le savoir

Chaque été, dans ton potager ou sur ton balcon, les tomates souffrent de mildiou et de pucerons. Jusqu’au jour où un ancien révèle comment les bonnes aromatiques changent tout.

Chaque été, la scène s’est répétée dans bien des potagers : tomates chétives, feuilles tachetées, fruits piqués avant même de rougir. Jusqu’au jour où un ancien a suggéré de glisser des aromatiques entre les rangs. Depuis, les récoltes ont littéralement changé de visage.

À l’approche de l’été, tomates et herbes parfumées reviennent sur le devant de la scène, mais on les a longtemps plantées chacune dans son coin. Le compagnonnage, cet art d’associer les bonnes voisines, montre qu’un simple mélange d’aromatiques peut protéger les tomates, booster la récolte et sublimer le goût.

Pourquoi les tomates adorent vivre entourées d’aromatiques

Les jardiniers parlent de plantes compagnes de la tomate : des voisines qui l’aident sans aucun produit chimique. Le parfum puissant du basilic, de la ciboulette ou de la menthe en pot brouille l’odeur de la tomate et désoriente pucerons, aleurodes et thrips. En couvrant le sol, ces herbes gardent l’humidité, limitent les herbes indésirables et créent un microclimat plus stable, propice à une fructification généreuse.

Le duo tomates + basilic, le voisinage qui change tout

Le basilic aime exactement la même vie que la tomate : plein soleil, chaleur, terre riche et arrosages réguliers. Planté à ses pieds, il repousse mouches blanches et pucerons, limite certains champignons comme le mildiou de la tomate et renforce la saveur des fruits, souvent plus parfumés et plus sucrés. Nous avons tous déjà posé un pot de basilic « pour faire joli » ; placé vraiment au pied des tiges, il devient un bouclier olfactif efficace.

En pleine terre, visez un pied de basilic pour deux ou trois tomates, à 20–40 cm des tuteurs, en alternant tomate–basilic tout le long du rang. Sous serre ou au potager, beaucoup ont planté trop peu d’aromatiques pour en voir l’effet. En bac, deux tomates et deux basilics dans un grand contenant font déjà une petite haie protectrice sur le balcon.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Gain de récolte +10 à 20 % 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Tomates, basilic et bourrache mélangés brouillent l’odeur du potager, attirent les pollinisateurs et renforcent un sol vivant. 💡 Le petit plus : réserver un grand bac à deux tomates et deux basilics suffit déjà à créer ce mini-bouclier sur balcon. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Planter un seul basilic pour tout le rang ou serrer les pieds au point d’étouffer l’air favorise mildiou et autres maladies.

Bourrache et autres alliées, le cordon de sécurité naturel

La bourrache joue les gardes du corps au pied des tomates. Un pied tous les 70–80 cm, placé en bout de ligne ou en bordure, aide à perturber certains nématodes du sol ; ses grandes feuilles, utilisées en paillis, enrichissent la terre et limitent la pourriture apicale. Ses fleurs bleues attirent abeilles et syrphes, et l’on a souvent observé des rangs de tomates mieux pollinisés et plus réguliers.

Autour de ce trio, quelques rangées d’ail ou d’oignon, une capucine ou un souci en bordure, un peu de persil ou de ciboulette intercalés complètent la défense. Arrosage au pied, sol paillé et bourrache taillée évitent les excès d’humidité favorables aux maladies.