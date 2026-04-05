Tondre un jour férié : cette règle locale méconnue selon votre département peut valoir 450 € d’amende

Premier lundi de Pâques, soleil, pelouse haute, tondeuse qui attend. Dans beaucoup de jardins, c’est le même scénario : on se dit qu’un jour férié est parfait pour rattraper la tonte en retard. Sauf qu’un simple démarrage au mauvais horaire peut coûter cher : jusqu’à 450 € d’amende, et un voisinage vexé pour longtemps.

Le piège, c’est que la règle n’est pas la même partout. D’un département à l’autre, voire d’une commune à l’autre, les horaires autorisés changent, parfois du tout au tout. Le fameux créneau de 10 h à 12 h que tout le monde a en tête n’est qu’un repère, loin d’être universel. Avant de tirer sur le lanceur de la tondeuse, un détail administratif change tout.

Jours fériés : des horaires bien plus serrés que le reste de la semaine

Les onze jours fériés légaux, du 1er janvier au 25 décembre, sont en général traités comme des dimanches pour le bruit. La plupart des arrêtés fixent un petit créneau de 10 h à 12 h pour tondre, quand la semaine offre souvent 8 h 30-12 h et 14 h-19 h 30, et le samedi 9 h-12 h puis 15 h-19 h. Deux heures contre presque neuf : le contraste a de quoi surprendre.

Derrière, le Code de la santé publique (article R1337-7) classe la tonte dans les « bruits de comportement », au même titre qu’une perceuse ou une musique trop forte. Le décret n° 2006-1099 sur les bruits de voisinage impose de ne pas porter atteinte à la tranquillité ou à la santé des riverains, mais il ne donne aucun horaire national. Ce sont l’arrêté préfectoral de votre département, puis l’arrêté municipal de votre commune, qui fixent concrètement les plages autorisées, parfois jusqu’à l’interdiction totale les jours fériés.

Horaires, départements, voisins : les pièges qui font tomber l’amende

Nous avons tous déjà regardé le voisin sortir sa tondeuse en se disant que, s’il le fait, c’est que c’est autorisé. Mauvais réflexe. Dans l’Indre, par exemple, l’arrêté préfectoral prévoit bien une fenêtre 10 h-12 h les dimanches et jours fériés. Mais dans la Manche, tout bruit de travaux y a été interdit les dimanches et jours fériés : la tondeuse doit rester au garage, même entre 10 h et 12 h. Dans certaines communes du Rhône, la tonte est aussi bannie ces jours-là. Même heure, deux jardins, droits opposés.

Depuis 2025, la situation s’est encore compliquée : 23 départements ont ajouté une interdiction de tondre entre 12 h et 16 h, surtout l’été, pour retrouver le calme à midi et protéger la nature. Seule curiosité, les robots tondeuses ne sont pas concernés pour l’instant. En cas d’écart, tout part souvent d’un voisin qui appelle la police municipale ou la gendarmerie. L’affaire a commencé par un simple avertissement, puis a pu déboucher sur une amende de 68 €, majorée à 180 € après 45 jours, et monter jusqu’à 450 € en cas de récidive ou de trouble important.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Amende évitée jusqu’à 450 € 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En vérifiant systématiquement l’arrêté préfectoral, l’arrêté municipal et, si besoin, le règlement de copropriété, vous appliquez toujours la règle la plus restrictive. Résultat : aucun démarrage de tondeuse hors créneau, même si la fameuse plage 10 h-12 h ne vaut pas dans votre commune. 💡 Le petit plus : noter les bons horaires sur le calendrier de cuisine ou dans le téléphone, juste avant les grands week-ends et les ponts de mai. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : copier l’horaire de tonte du voisin en pensant qu’il connaît la loi, sans avoir lu vous-même les arrêtés locaux.

Les bons réflexes pour tondre tranquille un jour férié

Le bon réflexe commence derrière l’écran, pas derrière la tondeuse. Un passage rapide sur le site de votre préfecture, rubrique « Environnement » ou « Bruit », permet de retrouver l’arrêté sur les travaux de jardinage bruyants. Ensuite, un coup d’œil au site de la mairie, voire un appel, confirme si un arrêté municipal a resserré les horaires. Dans un immeuble ou un lotissement, le règlement intérieur a parfois encore réduit la plage autorisée.

Pour éviter le casse-tête, beaucoup ont choisi d’anticiper : tondre le samedi dans les créneaux larges, ou programmer un robot silencieux en semaine. D’ailleurs, prévenir les voisins avant un gros chantier, éviter les horaires limites et renoncer à la tonte les jours très symboliques comme le 1er mai ou le 25 décembre a déjà permis de garder un jardin net, un casier vierge… et des relations de voisinage apaisées.