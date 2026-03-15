Tri sélectif : vous pensiez bien faire, mais cette erreur avec la poubelle jaune annule tous vos efforts

Un carton de pizza un peu gras, un pot de yaourt presque fini, une brique de soupe avec un fond. Par habitude, ces restes filent dans la poubelle jaune, avec la satisfaction de « bien trier ». Pourtant, ce simple geste peut suffire à faire rejeter tout le contenu de la benne au centre de tri et à envoyer des kilos d’emballages au feu.

Les Français ont le sentiment de maîtriser le tri sélectif. Selon un sondage Ifop pour Sepur, près de neuf sur dix jugent ce geste facile, dont 34 % qui le trouvent très simple. Mais l’institut rappelle que « la majorité des répondants (54%) admet avoir parfois (42%) voire souvent (12%) des doutes sur le choix de la poubelle adaptée au moment de jeter leurs déchets », indique l’Ifop dans un sondage cité par Marie France. Ce doute se concentre justement sur l’erreur qui peut annuler tout le tri.

Tri sélectif : quand les restes alimentaires font dérailler la poubelle jaune

Dans les camions de collecte, les bacs sont vidés puis leurs contenus compressés pour gagner de la place. Si un pot de yaourt, une brique de crème ou une bouteille de jus n’a pas été correctement vidé, le compactage fait éclater l’emballage. Le liquide se répand sur les journaux, cartons et autres emballages pourtant bien triés au départ : c’est la contamination croisée. Les papiers imbibés collent, fermentent et finissent refusés au centre de tri.

Le cas du carton de pizza gras est encore plus piégeux. Carton et papier se recyclent dans l’eau, contrairement au verre ou au plastique. Une surface imprégnée de fromage fondu ou d’huile se gorge de gras et fragilise la fibre, ce qui donne un papier recyclé plein de trous, invendable. Le bon réflexe consiste à séparer couvercle et fond de boîte : la partie propre va dans la poubelle jaune, le fond très taché aux ordures ou au compost.

Imbriquer ses déchets ou les mettre en sac plastique : l’autre erreur qui annule tout

Pour gagner de la place, beaucoup cherchent à « optimiser l’espace » du bac. Ils glissent une canette dans une boîte de céréales, empilent plusieurs bidons dans un carton ou bourrent le tout dans un sac bien fermé. Les centres de tri utilisent pourtant des machines optiques qui analysent seulement l’apparence extérieure. Un emballage en aluminium caché dans du carton reste invisible à ces capteurs et l’ensemble est rejeté, sans être recyclé.

Le sac plastique pose le même problème. Quand les consignes demandent de jeter les déchets en vrac, cela signifie sans sac opaque, pour que le contenu reste visible. Certaines communes imposent déjà cette règle. Un sac d’ordures ménagères dans la poubelle jaune peut suffire à faire refuser une benne entière, envoyée ensuite à l’incinération. Ce « double circuit » de transport et de traitement alourdit la facture des collectivités et, à terme, la taxe d’ordures ménagères.

Le réflexe « sec, vide et en vrac » pour ne plus se tromper de poubelle jaune

Pour éviter le « wish-cycling », cette habitude de mettre dans le bac jaune un emballage douteux en espérant qu’il sera recyclé, une règle simple aide à décider. Un emballage doit être sec, vidé et jeté en vrac : pas de gras sur le papier, pas de reste qui coule, pas d’emballages imbriqués, pas de sac fermé.