Vos aromatiques font peine à voir ? Ce geste express au sécateur les ranime et les multiplie sans racheter de plants

Fin d’hiver, vos pots de thym et menthe semblent bons pour la poubelle. Pourtant, un rituel express peut les réveiller et transformer chaque touffe en réserve d’arômes.

Balcon déprimant, jardinière clairsemée, pot de thym tout noirci… Après l’hiver, beaucoup de plantes aromatiques donnent l’impression d’avoir vécu leur dernière saison. On pense déjà aux godets tout neufs de jardinerie, avec la note qui grimpe à chaque passage en caisse.

En réalité, ces souches fatiguées cachent souvent une belle réserve d’énergie. Un grand nettoyage, une taille franche, puis une division bien menée suffisent à les réveiller et à les multiplier. En quelques semaines, le pot malingre peut se transformer en plusieurs buissons parfumés : l’opération vaut vraiment le détour.

Tailler vos aromatiques fatiguées : le geste de fin d’hiver qui relance tout

La reprise commence par un nettoyage sans état d’âme. Avec un sécateur propre et bien affûté, on coupe à ras toutes les parties mortes, brunes ou cassantes qui étouffent le cœur de la motte. Effectué entre fin février et mi-mars, ce « coup de sécateur » libère la lumière, stimule la circulation de la sève et prépare un feuillage beaucoup plus dense que si l’on attend que la plante reparte seule.

La ciboulette, souvent décrite comme « increvable », repart alors très vite, tout comme la menthe ou l’origan. Pour celles et ceux qui préfèrent repartir de graines, « Le persil, la ciboulette et le basilic peuvent tous être démarrés en intérieur en janvier sur un rebord de fenêtre ensoleillé. Ils sont faciles à cultiver à partir de graines et très indulgents, ce qui les rend parfaits si vous débutez en jardinage », a expliqué Josh Novell, directeur de Polhill Garden Centre, cité par Express. Mais sur des pieds déjà en place, la taille de fin d’hiver reste le raccourci le plus rapide.

Diviser thym, romarin ou ciboulette pour démultiplier les touffes

Vient ensuite l’étape qui change vraiment le paysage. Thym, romarin, sauge, menthe, ciboulette, origan, mais aussi oseille et estragon se prêtent très bien à la division. On extrait délicatement la motte du pot ou du carré de terre : si les racines tournent en rond et forment un bloc dur, la plante étouffe. Avec une bêche tranchante ou un grand couteau, on coupe alors la motte mère en trois à cinq éclats, chacun gardant un bon paquet de racines et quelques jeunes pousses vigoureuses.

Ces nouveaux plants méritent un sol ameubli sur environ 20 cm, sans cailloux, léger et bien drainant, enrichi d’un peu de compost mûr ou de sable selon l’espèce. On respecte la règle des 30 centimètres entre chaque éclat pour éviter l’étouffement et les maladies, en portant cet écart à 40 ou 50 centimètres pour le romarin et la sauge appelés à devenir de beaux buissons. La menthe, très envahissante et gourmande en eau, trouve sa place idéale en pot ou dans une zone isolée.

Replanter, arroser, patienter : le protocole pour un jardin aromatique autonome

Une fois les jeunes touffes en terre ou en pot, l’arrosage de reprise fait toute la différence. À la plantation, on apporte l’équivalent de 10 litres d’eau par plant pour « plomber » la motte, c’est-à-dire chasser les poches d’air et coller la terre aux racines. Ensuite, un seul arrosage hebdomadaire pendant quatre semaines, au pied uniquement, suffit ; passé ce premier mois, la plupart des aromatiques méditerranéennes vivent presque seules avec l’eau du ciel.

Sur trois ou quatre ans, chaque touffe bien installée remplace des dizaines de petits pots achetés en jardinerie, tout en offrant un feuillage généreux pour la cuisine. Offrir un plant issu de vos divisions devient même un geste précieux : pour Josh Novell, un simple pot d’herbes est « un cadeau plein d’attention qui continue à donner, et il y a quelque chose de spécial dans le fait d’offrir à quelqu’un une plante avec laquelle il cuisinera chaque jour ». De quoi transformer quelques souches tristounettes en véritable réserve d’arômes pour tout le voisinage.

Sources Mon Jardin Ma Maison

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