Vos fraisiers malades à la première pluie : ce purin de plante sauvage bloque le mildiou, mais personne ne l’utilise

En quelques jours, le mildiou peut ruiner une récolte de fraises entière dès les premières pluies de printemps. Ce purin de prêle oublié des jardiniers change radicalement la donne.

Quand la météo annonce les premières averses de printemps, beaucoup de jardiniers regardent leurs rangs de fraisiers avec appréhension. Chaleur douce, humidité, feuilles qui restent mouillées longtemps : le terrain devient parfait pour le mildiou, ce champignon capable de faire dépérir une planche entière en quelques jours.

Certains sortent encore la bouillie bordelaise, d’autres misent sur le très populaire purin d’ortie. Chez les fraisiculteurs bio les plus pointus, une autre habitude s’est installée : un purin préparé avec une plante sauvage riche en silice, qui renforce les tissus du fraisier et bloque l’installation du champignon dès la première pluie. Ce purin de prêle reste pourtant largement boudé dans les jardins amateurs ; tout se joue pourtant avant la première averse.

Premières pluies : comment le mildiou s’installe sur les fraisiers

Le mildiou du fraisier, lié à Phytophthora fragariae, adore les sols humides. Les spores stagnent dans la terre, puis gagnent les racines et le collet quand la pluie gicle sur le feuillage. Les feuilles jaunissent, se tachent de brun, les tiges s’affaissent, les fruits pourrissent avant d’être rouges : à ce stade, la maladie est bien avancée et les traitements ont du mal à rattraper la situation.

Les guides de jardinage bio insistent donc sur la prévention : sol bien drainé, arrosage au pied, bonne aération entre les plants. La biodiversité joue aussi un rôle clé. « Les plantes qui sont autour préviennent des maladies. C’est la biodiversité qui leur permet de s’équilibrer entre elles », a expliqué Bernadette Teillet, citée par Actu.fr. Autour des fraisiers, elle associe herbes, ail ou échalote, puis complète ce bouclier vivant par des purins ciblés.

Purin de prêle : le bouclier naturel oublié contre le mildiou des fraisiers

La prêle des champs, petite plante vert vif des fossés humides, concentre de la silice et de nombreux minéraux. En purin, elle renforce les parois des cellules et rend plus difficile la pénétration des champignons responsables du mildiou, de l’oïdium ou de la pourriture grise. Des fiches techniques professionnelles l’emploient sur fraisiers et framboisiers entre avril et juillet pour limiter la maladie du cœur rouge et les attaques de champignons.

La recette maison est simple : environ 1 kg de prêle fraîche hachée pour 10 litres d’eau de pluie, à laisser fermenter 7 à 15 jours à l’ombre, en brassant régulièrement, jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de bulles. Une fois filtré et stocké dans des bidons opaques, ce purin se garde plusieurs mois. On le pulvérise dilué autour de 5 % en prévention sur le feuillage, plutôt en fin de journée, et jusqu’à 10 % en cas de météo très humide, en insistant sur le dessus et le dessous des feuilles.

Mode d’emploi spécial fraisiers : que faire dès la première pluie

Dès la reprise de végétation, une pulvérisation de purin de prêle à 5 % sur tout le massif prépare les fraisiers à la saison. Quand la météo annonce un épisode pluvieux au printemps, une nouvelle application 48 à 72 heures avant la pluie crée un film protecteur sur le feuillage. En période de va-et-vient entre averses et douceur, les professionnels visent entre quatre et huit passages de purin de prêle, espacés d’environ deux semaines, jusqu’au cœur de la récolte.

Pour compléter ce bouclier, certains associent d’autres purins. « L’ortie permet d’obtenir du feuillage qui protégera le fruit, la consoude aide à faire grossir la fraise pour un meilleur calibre », a détaillé Bernadette Teillet. Son fils Benoît Teillet résume : « Nous soignons la plante avec les plantes. Nous revenons toujours à la base ». Alterner purin de prêle (maladies), d’ortie (vigueur du feuillage) et de consoude (fructification) donne aux fraisiers une longueur d’avance lorsque la première pluie arrive.