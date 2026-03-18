Vos fruitiers donnent peu ? Ce fertilisant naturel à griffer avant fin mars change toute votre récolte

Les bourgeons gonflent, les fleurs s’ouvrent, les abeilles reviennent… et, au moment de la cueillette, vos paniers restent à moitié vides. Beaucoup de jardiniers incriminent la météo ou la taille, alors que le vrai manque se cache souvent dans le sol. Au sortir de l’hiver, les arbres fruitiers tirent sur des réserves épuisées sans recevoir le coup de fouet qu’ils réclament.

Tout se joue au tout début du printemps, quand la montée de sève démarre et que l’arbre prépare en silence sa floraison. C’est précisément là qu’un apport ciblé de nutriments change la saison : un engrais naturel pour arbres fruitiers, issu de la betterave sucrière, extrêmement riche en potasse et accepté en jardinage bio. Griffé au bon moment, en mars, il transforme la vigueur de vos fruitiers.

Pourquoi vos fruitiers donnent moins sans assez de potasse

Les fruits ont besoin d’un trio de nutriments, azote, phosphore et potassium, pour se former correctement. L’azote nourrit surtout les feuilles, le phosphore aide les racines et la floraison, tandis que la potasse assure la mise à fruits, la taille, la couleur et la teneur en sucre. Quand le sol en manque, les arbres fleurissent peu, les fruits restent petits et moins savoureux, plus sensibles aux maladies.

Les guides de verger recommandent justement une fertilisation de réveil entre fin février et mars, au moment où l’arbre relance sa circulation de sève. « Février est le mois décisif pour ce jardin de printemps. Février fait le pont entre l’hiver et le printemps, et les travaux que vous faites maintenant donnent à votre jardin le départ le plus solide pour les mois à venir », explique le jardinier James Ewens, cité par DevonLive. Ce que l’on observe sur la pelouse vaut tout autant pour les fruitiers.

Vinasse de betterave : l’engrais naturel à griffer en mars

Cette poudre brune appelée vinasse de betterave vient de l’industrie du sucre : c’est un sous-produit 100 % végétal, utilisable en agriculture biologique, vendu en granulés ou en poudre. Sa formule type tourne autour de 2-2-35 en NPK, avec environ quinze fois plus de potassium que d’azote, certains produits montant jusqu’à 38 % d’oxyde de potassium, ce qui en fait un concentré de potasse pour le verger.

Contrairement à beaucoup d’engrais de printemps riches en azote, la vinasse apporte surtout du potassium et un peu de phosphore. Elle soutient la floraison, la nouaison, le grossissement et la maturation des fruits, tout en améliorant la résistance aux coups de chaud et à certaines maladies. En misant sur ce profil, les jardiniers évitent le piège du feuillage exubérant et des fruits rares, fréquents quand on surdose l’azote.

Mode d’emploi : griffer la vinasse au pied de vos fruitiers

Choisissez un sol ressuyé mais encore frais. Épandez 30 à 50 g/m² sous la projection du feuillage, soit une à deux poignées pour un arbre moyen, en restant à quelques centimètres du tronc. Griffez les 2 à 3 premiers centimètres de terre, arrosez si la pluie n’est pas annoncée, puis installez un paillage organique.

Sources Mon Jardin Ma Maison

«Février joue votre printemps au jardin : ces 3 gestes à faire vite pour une pelouse et des massifs métamorphosés»