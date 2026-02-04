Ce reste de féculent au frigo fait un pain sans gluten ultra moelleux : ne commettez plus cette erreur

Un reste de riz blanc qui sèche au fond du frigo peut-il vraiment se réincarner en pain de riz sans gluten, doré et moelleux ? Entre science de l’amidon et cuisine anti-gaspi, cette méthode bouscule vos habitudes.

Le scénario est familier : un soir, vous rangez un bol de restes au frais en vous promettant de le finir, puis il se fige au fond du frigo. Deux jours plus tard, il est toujours là, un peu sec, pas très engageant. On pense plus à la poubelle qu’à une recette spectaculaire.

C’est là que la magie opère. Ce reste tout simple peut se transformer en un pain maison doré, à la mie étonnamment tendre et entièrement zéro gluten. L’ingrédient mystère n’est autre que votre riz blanc cuit, parfaitement refroidi, prêt à devenir un vrai pain de riz sans gluten.

Reste de riz du frigo : une base idéale pour un pain sans gluten bluffant

Pour beaucoup de personnes intolérantes, trouver du pain sans gluten vraiment sûr ressemble à un parcours du combattant : boulangeries spécialisées éloignées, tarifs plus élevés, fournils « mixtes » où des traces de gluten peuvent subsister. Transformer son propre reste de riz en miche maison change complètement la donne.

Le secret se joue dans la texture. En mixant le reste de riz cuit, on brise les grains et on libère l’amidon gélatinisé. Cet amidon forme un réseau élastique qui retient l’air, un peu comme le ferait le gluten. Les protéines des œufs se solidifient ensuite à la cuisson et donnent au pain sa tenue et son moelleux.

Les bons ingrédients et les gestes clés pour réussir ce pain de riz

La base de la recette reste ultra courte. Pour un moule à cake, il faut :

350 g de riz blanc cuit bien froid (environ 120 g de riz cru)

3 œufs moyens

30 ml d’huile (olive ou neutre)

1 cuillère à café de sel

1 cuillère à café de sucre ou de miel, seulement si vous voulez une croûte plus colorée

Un riz rond ou un riz à sushis donne une mie très tendre grâce à sa richesse en amidon. Un basmati ou un jasmin convient aussi, pour un résultat un peu plus léger. On verse le tout dans un blender, puis on mixe à haute vitesse jusqu’à obtenir une pâte lisse, épaisse, sans morceaux, proche d’une pâte à gâteau.

Astuces gourmandes et conservation pour une recette vraiment anti-gaspi

Versez la pâte dans un moule à cake chemisé, lissez, puis enfournez à 180 °C en chaleur tournante pendant 40 à 45 minutes. La porte du four reste fermée au moins 30 minutes. Le pain est cuit quand il est légèrement doré et qu’il sonne creux lorsqu’on tapote le dessous. Quelques graines de tournesol ou de sésame, des herbes de Provence, du romarin, du comté ou de la feta, voire des olives, transforment aussitôt ce pain en support parfait pour toasts, soupes ou sandwichs.

Ce pain maison se déguste idéalement dans les 24 à 48 heures. Il aime être enveloppé dans un linge propre ou placé dans une boîte hermétique, à température ambiante. Pour une organisation encore plus anti-gaspi, tranchez-le puis congelez-le : une fois passé au grille-pain, il retrouve une croûte croustillante et un cœur incroyablement moelleux, prêt pour le beurre, le miel ou un avocado toast.