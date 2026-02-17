Chat : cette ligne rouge sur la gencive touche 70 % des félins et peut cacher une douleur insoupçonnée

En soulevant la babine de votre chat, vous apercevez une ligne rouge sur la gencive, juste au ras des dents. Signe banal ou alerte silencieuse qui touche 70 % des félins adultes, avec parfois une prise en charge urgente à la clé ?

Votre chat va vers sa gamelle, renifle, croque deux croquettes puis s’arrête net. Il mâchonne de travers, se lèche la gueule, revient s’allonger comme si de rien n’était. En soulevant sa babine, vous remarquez une fine ligne rouge sur la gencive, juste au ras des dents. Et là, le doute s’installe.

Ce trait rouge n’est pas un simple défaut de couleur. Chez le chat adulte, il signe souvent une gingivite déjà installée, ou pire, une dent qui commence à se faire ronger de l’intérieur. Or les problèmes bucco‑dentaires touchent environ 70 % des chats de plus de 3 ans. Ignorer ce signal peut coûter cher au confort de votre félin.

Cette ligne rouge sur la gencive du chat : de la gingivite à la dent qui s’autodétruit

Sur une bouche saine, la gencive est rose pâle, lisse, sans bordure marquée. Quand apparaît une ligne rouge horizontale à la base des dents, on parle de gingivite : la gencive est enflammée par la plaque et le tartre. Sans prise en charge, cette irritation progresse vers une maladie parodontale, avec déchaussement et pertes de dents.

Mais cette même bordure peut aussi trahir une résorption dentaire. Dans cette affection, certaines cellules, les odontoclastes, se dérèglent et commencent à dissoudre l’émail et la dentine. L’attaque démarre souvent au niveau de la racine, invisible à l’œil nu, puis remonte vers la couronne. Quand la ligne rouge apparaît, la lésion est déjà avancée et la douleur comparable à une rage de dents permanente.

Une maladie fréquente, très douloureuse, que le chat cache souvent

La résorption dentaire n’a rien à voir avec une mauvaise hygiène ou une marque de croquettes inadaptée. Elle serait souvent liée à un dérèglement auto‑immun, et toucherait entre un chat sur cinq et plus de la moitié de la population féline selon les études. Beaucoup de chats restent pourtant joueurs, continuent à manger, voire ronronnent alors qu’ils ont littéralement mal aux dents à chaque bouchée.

Ce décalage piège de nombreux propriétaires. Le chat, animal discret par nature, masque sa douleur pour ne pas paraître vulnérable. Il peut juste changer de côté pour mâcher, laisser tomber ses croquettes, saliver davantage, se frotter la gueule après avoir mangé. Associée à la ligne rouge, cette attitude doit faire penser à une urgence vétérinaire, avec examen de la bouche sous anesthésie et radiographies dentaires.

Réagir vite face à la ligne rouge : gestes à adopter pour votre chat

À la maison, le meilleur réflexe reste la surveillance régulière. Une fois par mois, choisissez un moment calme, caressez votre chat et habituez‑le doucement à ce petit contrôle. L’objectif n’est pas de tout voir, mais de repérer un changement évident. Quelques repères simples peuvent guider ce mini‑bilan visuel :

couleur des gencives : rose uniforme, sans trait rouge vif ;

jonction dent/gencive : pas de gencive qui semble monter sur la dent ;

présence de salive épaisse, de sang ou de mauvaise odeur ;

réaction de votre chat si vous touchez doucement près des dents.

Au moindre doute, surtout si la ligne rouge s’accompagne de douleur à la mastication ou de perte d’appétit, il faut consulter sans attendre. En clinique, le vétérinaire pourra détartrer, radiographier, puis pratiquer une extraction dentaire des dents atteintes, souvent seule façon de soulager durablement l’animal. La plupart des chats, même avec peu de dents, retrouvent vite l’envie de manger et une vraie qualité de vie.