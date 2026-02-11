Rappel Conso : si vous avez ces conserves de viande La Ferme aux Biches chez vous, ne les ouvrez surtout pas

Depuis le 11 février 2026, des conserves de cerf, volaille et lapin La Ferme aux Biches font l’objet d’un rappel sanitaire en France. Défaut de stérilisation, risque de botulisme : vos bocaux de Guérande sont-ils concernés ?

Des bocaux bien rangés dans le placard, une étiquette de terroir rassurante… et une alerte sanitaire qui vient tout bousculer. Un rappel de produits vise plusieurs conserves artisanales de viande issues de l’exploitation La Ferme aux Biches, en raison d’un problème de stérilisation pouvant favoriser un développement bactérien.

Le 11 février 2026, la plateforme publique Rappel Conso a diffusé une fiche d’alerte concernant des pâtés et rillettes de cerf, de volaille et de lapin produits par le GAEC du Bois de Boulle, à Guérande (Loire-Atlantique). Ces conserves ont été vendues entre mai 2025 et le 11 février 2026, surtout en vente directe et sur des marchés locaux. De quoi donner envie de vérifier ses réserves.

Quels bocaux La Ferme aux Biches doivent être rapportés ou détruits ?

Le rappel concerne d’abord des conserves de cerf, en particulier les pâtés au Gamay et au poivre vert conditionnés en pots de verre de 190 g. Une fiche officielle précise un lot 2 portant une date limite de consommation au 14 mai 2028 et une zone de commercialisation déclarée France entière, même si les ventes ont surtout eu lieu à la ferme et sur des marchés de Loire-Atlantique comme Kerhinet.

Les mêmes problèmes techniques touchent aussi des conserves de volaille et de lapin de la même exploitation, présentées dans des bocaux similaires. Là encore, il s’agit de pâtés et rillettes de viande, stockés à température ambiante et facilement oubliés dans un placard pendant de longs mois. Toute conserve La Ferme aux Biches de cerf, de conserves de volaille ou de conserves de lapin achetée depuis mai 2025 mérite donc une vérification minutieuse.

Défaut de stérilisation : un risque réel de botulisme

Selon la plateforme publique Rappel Conso, le motif du rappel est une « perte de maîtrise du process de stérilisation », qui a entraîné un « défaut d’étanchéité ». Quand un bocal n’est plus hermétique, de l’air ou des contaminants peuvent entrer et permettre à des bactéries de se développer. L’Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses) rappelle que ce type de situation peut favoriser des intoxications alimentaires sévères.

Le risque redouté est celui du botulisme, une toxi-infection rare mais grave associée aux conserves mal stérilisées. Les premiers signes peuvent ressembler à une gastro (nausées, vomissements, troubles digestifs), avant d’éventuels troubles neurologiques comme une vision double ou des difficultés à parler. En cas de consommation récente de ces conserves suivie de symptômes inhabituels, les autorités de santé recommandent de consulter sans attendre ou d’appeler le 15.

Que faire si vous possédez ces conserves La Ferme aux Biches ?

La consigne officielle est claire : ne plus consommer les bocaux concernés, ne pas chercher à les ouvrir et les écarter de toute utilisation culinaire. Les autorités sanitaires recommandent de détruire ces produits ou de les rapporter au point de vente pour bénéficier d’un échange ou d’un remboursement. L’entreprise La Ferme aux Biches, via le GAEC du Bois de Boulle, a mis en place un contact par téléphone ou par email pour répondre aux questions sur les numéros de lots et les modalités de retour, ce qui permet aux consommateurs de gérer ce rappel sans rester dans le doute.