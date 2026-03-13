Je ne fais plus jamais d’autre dessert : ce crémeux prêt en 10 minutes bluffe tout le monde à chaque dîner

En moins de 10 minutes, cette crème au caramel beurre salé transforme un simple dîner ou goûter en moment de pâtisserie maison. Comment ces verrines soyeuses ont-elles relégué tous mes autres desserts au second plan ?

On cherche souvent le dessert parfait : rapide, simple, rassurant mais un peu spectaculaire à la première cuillère. Celui qui marche après un dîner entre amis comme lors d’une fin d’après-midi de début de printemps. Un dessert qui sent bon le fait maison sans voler tout le temps en cuisine.

Cette place, beaucoup l’ont donnée à une simple crème au caramel beurre salé, servie en verrines. La cuillère s’enfonce dans une texture entre crème dessert et petit flan, dense mais souple, avec le parfum d’un caramel ambré et une note salée qui réveille tout. Dix minutes de cuisine active suffisent, le reste se fait au frais. De quoi donner envie de tourner la page des autres desserts.

Ce dessert au caramel beurre salé qui fait oublier tous les autres

Sur la table, les verrines de caramel au beurre salé font vite oublier le reste. Servie nature ou coiffée d’un nuage de chantilly, la crème reste lisse, légèrement tremblotante, jamais lourde. Quelques miettes de sablés bretons, de spéculoos ou de noisettes torréfiées ajoutent le croquant. Tout en bouche rappelle un dessert de pâtisserie, pour un effort pourtant très limité.

La base de cette crème repose sur un caramel à sec et une liaison aux jaunes d’œufs. Pour quatre verrines, on reste sur des quantités raisonnables, faciles à retenir :

80 g de sucre

20 g de beurre demi-sel

30 cl de lait entier bien chaud

2 jaunes d’œufs

20 g de maïzena

1 pincée de fleur de sel pour la finition

Comment réussir la crème au caramel beurre salé en quelques gestes

Le sucre se verse en fine couche dans une casserole sèche, sans eau. Il fond doucement jusqu’à une couleur ambrée, assez soutenue mais encore douce pour ne pas devenir amer. Hors du feu, on ajoute le beurre demi-sel : le mélange crépite et développe un parfum de toffee. Le lait entier bien chaud se verse en filet, puis un court passage sur feu doux rend la sauce parfaitement lisse.

Dans un bol, les jaunes d’œufs sont fouettés avec la maïzena jusqu’à consistance bien lisse. On ajoute une louche de lait caramélisé chaud, toujours en fouettant, puis l’ensemble retourne dans la casserole. Sur feu moyen-doux, on remue sans pause ; au bout de deux à trois minutes, la crème épaissit franchement et prend un aspect de pudding soyeux. Encore souple, elle est versée en verrines puis placée au réfrigérateur au moins deux heures.

Astuces, variantes et accompagnements pour rendre ces verrines inoubliables

Quelques détails font la différence. Un caramel juste ambré garde un goût rond, sans amertume. Un lait très chaud empêche le caramel de figer, et le fouet ne quitte pas la casserole pendant la dernière cuisson pour une crème bien lisse. Pour une texture plus ferme, on prolonge simplement la cuisson d’une trentaine de secondes.

On peut parfumer la crème avec un peu de vanille en fin de cuisson, ou dissoudre une cuillère de café soluble dans le lait pour un résultat plus intense. Hors du feu, 60 g de chocolat noir la transforment en dessert chocolat-caramel. Sablés bretons écrasés, spéculoos, noisettes, pommes poêlées ou poires rôties complètent selon l’humeur.