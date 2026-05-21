1,5 litre d’eau par jour : cette règle cachée sur le café, le thé et les tisanes que votre médecin oublie toujours

Entre cafés, thés, tisanes et soupes, vos 1,5 litre d’eau par jour ne ressemblent pas à une simple carafe. Mais quelles boissons comptent vraiment dans le total, et à quelles conditions ?

Entre l’odeur du café du matin, la vapeur du thé qui monte du mug et la tisane qui clôt la journée, on boit souvent plus qu’on ne le pense. Pourtant, à chaque fois qu’on entend “1,5 litre d’eau par jour”, le doute revient : est-ce que tout ça compte vraiment, ou faudrait-il rajouter en plus une carafe d’eau plate un peu culpabilisante sur le bureau ?

Les médecins parlent rarement en détail de ce que recouvrent ces 1,5 litre. Résultat, on se méfie du café “qui déshydrate”, on ne sait pas où classer les infusions, et on sous-estime totalement la part des soupes ou du lait. Et si on transformait cette recommandation en vraie recette d’hydratation, où chaque tasse trouve sa place… sans calculatrice.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 1 litre d’eau nature (robinet ou bouteille), à répartir dans la journée

✅ 2 à 3 boissons caféinées maxi (café filtre ou thé léger), soit 200 ml chacune

✅ 1 grande tisane ou infusion sans théine, 200 à 250 ml, plutôt le soir

✅ 1 bol de soupe claire ou une boisson neutre en plus (300 ml) selon l’appétit

On vous a mal expliqué les “1,5 litre d’eau”

Officiellement, il s’agit de 1,5 litre de boissons, pas seulement d’eau plate. Dans ce total entrent l’eau, le café, le thé, les tisanes, les bouillons, le lait. Ce qui compte vraiment, c’est l’équilibre hydrique : compenser ce que le corps perd par la respiration, la transpiration et les urines, sans viser un record ni une cure “détox”.

On oublie aussi que tous les liquides n’hydratent pas avec la même efficacité. Une infusion sans théine hydrate presque comme l’eau (≈ 100 %) ; un café sucré ou un soda, eux, ajoutent sucre, excitation et soif rebond. C’est là que le fameux litre et demi se complique… et que la méthode de comptage change tout.

Est-ce que le thé, le café et les infusions comptent vraiment ?

Contrairement au mythe, le café ne “retire” pas d’eau ; il en apporte. Simplement, la caféine a un effet diurétique modéré. Tant qu’on reste autour de 2 à 3 boissons caféinées par jour, le bilan reste très proche de celui de l’eau. Au-delà, surtout avec des cafés serrés, l’organisme élimine plus et l’hydratation perd en efficacité.

Côté thé, même logique : un thé léger compte, mais pas tout à fait à 100 %. On peut compter environ 80 à 90 % d’eau réellement “gardée”. Les infusions sans théine (verveine, tilleul, rooibos, hibiscus) sont beaucoup plus simples : composées à 99 % d’eau, sans stimulant, elles jouent dans la cour de l’eau pure. À l’inverse, boissons sucrées, sodas et alcool brouillent les cartes ; on boit du liquide, mais on fatigue l’organisme et on entretient la soif.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Le matin, associer 1 café ou thé (200 ml) à un grand verre d’eau (250 ml) pour poser une base hydrique sans excès de caféine. Technique : En journée, alterner systématiquement 1 boisson chaude (thé, café, infusion) et 1 verre d’eau, jusqu’à atteindre environ 1 000 ml d’eau pure. Cuisson : Ajouter un bol de soupe claire à midi (300 ml) ou une eau aromatisée maison pour monter tranquillement vers 1 500 ml. Finition : En soirée, compléter avec une tisane sans théine (200 ml) en surveillant les signaux : urines foncées, maux de tête, bouche sèche indiquent qu’il faut renforcer l’eau.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Confort au quotidien Maxi 🔍 Le secret de l’expert L’astuce consiste à laisser l’eau rester la base, et à traiter le thé, le café et les infusions comme des bonus hydratants partiels. Jusqu’à 2 ou 3 boissons caféinées, l’effet diurétique reste modéré ; au-delà, il érode le bénéfice. Les infusions sans théine, elles, comptent quasi à 100 %. On ne force plus sur les litres, on répartit simplement mieux ce qu’on boit déjà. ✨ Le twist gourmand : Aromatiser l’eau avec citron, menthe, tranches de concombre ou fruits rouges surgelés, et préparer des infusions glacées de rooibos ou d’hibiscus pour remplacer les sodas en été. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : compter les cafés serrés, sodas et boissons énergétiques comme s’ils valaient un verre d’eau, ou boire la quasi-totalité de ses 1,5 litre après 21 h “pour se rattraper”.

Comment compter vos tasses dans les 1,5 litre : la méthode simple

Pour y voir clair, on raisonne en millilitres. Une tasse de thé classique tourne autour de 200 ml, un mug à 250 ml, un bol de soupe à 300 ml, une petite bouteille à 500 ml. Sur une journée type, on peut viser 1 litre d’eau pure (quatre verres de 250 ml), 2 boissons caféinées de 200 ml, 1 tisane de 200 ml et, éventuellement, une soupe de 300 ml les jours frais.

Reste à ajuster selon le rythme et les signaux : urines très foncées, maux de tête, fatigue, bouche sèche appellent un peu plus d’eau ; palpitations, sommeil haché, agitation signent souvent trop de caféine. En période de chaleur, de sport, de grossesse, avec l’âge ou sous traitement diurétique, on renforce l’eau et on limite les boissons caféinées, en lien avec son médecin si besoin.