9 grands crus d'Alsace en dégustation

On s'amuse bien au dauphin, les soirs de dégustation. Ce soir, c'est Alexandre qui nous fait la leçon. Il est sympa. C'est le petit-neveu de Pierre Lazareff. Vous vous souvenez " cinq colonnes à la une " ? Eh oui, et Alexandre, il est énarque. Il aime le vin. Il a une boîte de com. Et Il est vraiment sympa.Alors, on se pose forcément la question...

Comment un énarque évolue au fil d'une dégustation de neuf petits verres de vin d'Alsace ?

DémonstrationPhase 1 : Déjà au départ, on voit que c'est un énarque Alexandre.Il développe en trois points.

Phase 2 : Là, il voit double. Et il commence à parler des femmes...

Phase 3 :L'interro. Est-ce que tout le monde a bien suivi ?