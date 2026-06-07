À Bari, ils ne mangent plus les pâtes chaudes cet été : cette façon de servir les spaghetti change tout

À Bari, quand la chaleur écrase les ruelles, les spaghetti quittent la casserole fumante pour devenir une salade de spaghetti froids brillante et parfumée. Sauce crue, stracciatella et un geste précis font toute la différence.

À Bari, on ne sert pas les pâtes chaudes en été : la salade de spaghetti froids qui change tout

En plein mois de juin, à Bari, l’air sent la mer et la tomate chaude. Sur les terrasses, les casseroles de spaghetti fument… seulement en apparence. Dans les assiettes, les pâtes arrivent froides, lustrées, parfumées à l’ail, bien loin de la salade de restes tristounette.

Cette salade de spaghetti froids façon Bari tient plus du plat de chef que du pique-nique expédié, une vraie salade de pâtes stracciatella. Spaghetti al dente refroidis, sauce crue de tomates cerises et ail, nuages de stracciatella, zeste de citron qui claque : tout respire l’été. Reste à comprendre comment la reproduire à la maison.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 400 g de spaghetti cuits al dente

✅ 500 g de tomates cerises bien mûres

✅ 150 g de stracciatella di bufala

✅ Huile d’olive, ail, citron, parmesan et basilic

Pourquoi à Bari les spaghetti se mangent froids (et pourquoi c’est si bon)

Quand le thermomètre tutoie les 35 °C, on veut des pâtes sans lourdeur. À Bari, on sert les spaghetti refroidis parce que le contraste fait tout : la pâte reste ferme, la sauce crue éclate en bouche, l’ail ouvre l’appétit. Froid, l’amidon de surface accroche mieux l’émulsion huile d’olive–tomate.

Pas à pas : réussir des spaghetti froids brillants, qui ne collent pas

La base, c’est une cuisson al dente, une minute de moins que le temps indiqué. On sale généreusement l’eau, on égoutte, puis on étale les pâtes dans un grand plat avec un filet d’huile pour séparer les brins. Elles refroidissent à l’air, avant d’être enrobées de sauce juste avant le service, une base de spaghetti froids tomates cerises prête en vingt minutes.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Mixer le parmesan et le basilic en poudre fine, puis réserver dans un bol bien sec. Technique : Mixer tomates cerises, ail, sel, poivre et huile d’olive jusqu’à obtenir une sauce crue lisse. Cuisson : Cuire les spaghetti al dente, égoutter, huiler légèrement et laisser refroidir en couche fine à température. Finition : Mélanger les pâtes froides avec la sauce, ajouter stracciatella, zeste de citron et poudre parmesan-basilic.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps actif 20–25 min 🔍 Le secret de l’expert Cuire les spaghetti al dente puis les refroidir hors du frigo garde l’amidon en surface : assez pour accrocher l’émulsion huile d’olive–tomate sans que les pâtes gonflent. ✨ Le twist gourmand : Version Bari marine : anchois écrasés dans la sauce crue, olives noires et tomates séchées ajoutées juste avant le service. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Cuire trop les pâtes puis les entasser au réfrigérateur. Elles collent en bloc, refroidissent trop, la sauce n’adhère plus et la stracciatella se transforme en eau.

Variantes façon Pouilles : comment personnaliser salade de spaghetti

Quelques olives noires hachées, des cœurs d’artichauts marinés, des asperges poêlées changent le relief sans alourdir. La salade de pâtes à l’italienne aime aussi l’umami des anchois. On sert frais, jamais glacé, avec un rosé vif ou une eau pétillante citronnée.