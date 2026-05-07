Apéro : ce cheesecake salé sans cuisson à base d’un légume boudé va rendre vos invités muets dès la première bouchée

À l’heure de l’apéro, ce cheesecake salé à la betterave rose vif fait taire la table en une bouchée. Quels gestes assurent une tenue parfaite et zéro goût terreux ?

Fin d’après-midi, table de jardin, verres qui tintent et petit plateau de bouchées colorées. Au milieu des olives, une part rose vif attire les regards. La cuillère traverse une crème fraîche et citronnée, puis accroche une base qui rappelle un biscuit qu’on grignote toujours à l’apéro. Silence autour de la table, deux secondes… puis un éclat de voix amusé : « Attends, c’est de la betterave ça ? »

Ce rose éclatant cache un cheesecake salé à la betterave, ultra frais, sans cuisson, porté par une base de biscuits apéro et de noix concassées. La crème betterave-fromage frais reste légère, bien tenue, sans goût terreux ni eau qui suinte. On assemble tout en vingt minutes, le froid fait le reste ; la suite, c’est une série de “oh wow” à chaque bouchée.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 200 g de biscuits apéro type TUC ou Ritz

✅ 60 g de beurre doux fondu + 60 g de noix concassées

✅ 300 g de betterave cuite bien égouttée et épongée

✅ 300 g de fromage frais + 150 g de yaourt grec

Le cheesecake salé à la betterave qui bluffe l’apéro

Ici, la betterave cuite bien égouttée colore la table, mais reste discrète en bouche, domptée par le citron et le vinaigre. On la marie à un fromage frais type Philadelphia ou St Môret et à du yaourt grec pour une texture dense mais légère. Dessous, la base biscuits apéro + beurre et noix concassées reprend les codes du grignotage ; tout le monde reconnaît le goût, sans deviner tout de suite d’où vient le rose.

Crème betterave-fromage frais et base biscuits-noix : la méthode anti-ratés

On commence par réduire les biscuits apéro en poudre, on les mélange au beurre fondu et aux noix pour un croustillant qui se tient, même en mini-parts. La crème se mixe en deux temps : d’abord betterave, fromage frais, jus et zeste de citron, huile d’olive, sel, poivre, moutarde ; ensuite seulement le yaourt grec pour lisser. Gélatine ou agar-agar viennent donner la tenue nette de ce cheesecake sans cuisson, avec une prise au froid qui permet de découper des parts impeccables.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Réduire les biscuits en chapelure, ajouter noix, sel, poivre et beurre fondu, puis tasser au fond d’un moule ou de cercles. Technique : Mixer la betterave bien épongée avec fromage frais, citron, huile, vinaigre, moutarde, assaisonnement, puis incorporer le yaourt grec et les herbes ciselées. Cuisson : Hydrater la gélatine ou dissoudre l’agar-agar, les chauffer dans un peu de crème rose, puis reverser en fouettant dans l’ensemble. Finition : Verser sur la base froide, lisser, laisser prendre au frais au moins 4 h, puis ajouter noix, graines, herbes et zeste juste avant de servir.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total 25 min + 4 h de froid 🔍 Le secret de l’expert Éponger la betterave limite l’eau libre et aide la gélatine ou l’agar-agar à structurer la crème. Le ratio biscuits-beurre-noix donne une base ferme mais pas grasse, tandis qu’un assaisonnement un peu plus salé et citronné compense l’effet anesthésiant du froid. ✨ Le twist gourmand : En mini-cheesecakes, coiffer chaque bouchée d’un pétale de saumon fumé, de pistaches grillées concassées et d’une pointe de raifort ; on garde le rose vif, avec un contraste fumé-acidulé très “bistrot”. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Mixer une betterave encore humide ou chaude, puis verser de la gélatine bouillante directement dans toute la crème : on obtient une texture flasque, avec des fils gélatineux et une base détrempée.

Service glacé, variantes et organisation apéro zéro stress

Ce cheesecake salé à la betterave se prépare la veille, se démoule bien froid et se coupe au couteau passé sous l’eau chaude ; les parts restent nettes, le rose parfaitement graphique. En verrines, la cuillère va chercher le fond croustillant à chaque bouchée. On sert avec radis, concombre, gressins, éventuellement quelques tranches de saumon fumé, un verre de blanc sec ou d’eau pétillante au citron, et on garde le topping croquant et les herbes fraîches pour le dernier moment, juste avant que les invités ne restent bouche bée.