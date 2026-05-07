Tomates déjà plantées partout : cette tomate cerise se sème maintenant et sauve votre saison au potager

Alors que les tuteurs sont déjà en place chez vos voisins, vous pensez avoir raté la saison des tomates. Cette tomate cerise Gardener’s Delight pourrait pourtant relancer votre potager bien plus tard que prévu.

📋 Carte d’identité de la plante 🌿 Nom latin Solanum lycopersicum ‘Gardener’s Delight’ 🌸 Nom courant Tomate cerise Gardener’s Delight 📏 Dimensions 1,5 à 2 m de haut x 40 à 60 cm de large ☀️ Exposition Plein soleil, endroit chaud et abrité ❄️ Rusticité 0 °C (ne supporte pas le gel) 🍂 Feuillage Caduc, plante cultivée en annuelle

Les tuteurs sont déjà plantés chez les voisins, les Saints de glace sont passés, et leurs tomates ont pris de l’avance. On regarde son carré potager un peu trop vide et on se dit que le train est parti sans nous. Cette impression d’être « en retard » a déjà fait renoncer bien des jardiniers.

Pourtant, certaines tomates cerises tardives ont été choisies justement pour rattraper la saison. Elles se sèment ou se plantent plus tard, puis continuent à produire quand les variétés classiques s’essoufflent. C’est le cas de la tomate cerise Gardener’s Delight, un petit bijou qui accepte encore d’être installée maintenant.

Gardener’s Delight, la cerise qui n’arrête qu’aux gelées

Variété indéterminée, la Gardener’s Delight a continué à pousser et à fructifier jusqu’aux premières gelées dans de nombreux jardins, là où d’autres avaient déjà séché. Chaque grappe porte de petits fruits rouges de 2 à 3 cm, très sucrés, parfaits en salade, à grignoter ou à faire sécher pour l’hiver.

Son cycle est resté assez court : environ 65 à 75 jours après le repiquage pour les premiers fruits. Autrement dit, un semis ou une plantation tardifs peuvent encore donner des récoltes d’automne, surtout dans le Sud ou sous serre. Là où des grosses tardives comme Ananas ou Noire de Crimée demandent plus de temps, cette cerise joue la carte de la rapidité.

Comment la semer ou la planter maintenant sans se louper

Nous avons tous déjà tenté un semis trop tardif dans un coin sombre… qui a filé et dépéri. Avec la Gardener’s Delight, on mise au contraire sur la lumière et la chaleur. Les graines ont été semées de préférence dans un terreau léger, en godets ou en plateaux, à peine recouvertes, gardées humides mais jamais détrempées, sous serre, châssis froid ou derrière une fenêtre plein sud.

Quand les plants portent plusieurs vraies feuilles et que les nuits sont douces, on repique profondément, en enterrant la tige jusqu’aux premières feuilles pour favoriser un gros système racinaire. En pleine terre ou en gros pot (au moins 30 cm de diamètre), pensez à :

laisser 50 à 60 cm entre deux plants ;

installer un bon tuteur, la plante pouvant atteindre 1,5 à 2 m ;

enrichir le sol avec du compost bien mûr.

Les bons gestes pour une récolte généreuse jusqu’en automne

Un arrosage irrégulier a souvent provoqué ces tomates fendues qu’on retrouve après un orage. Pour éviter ce scénario, on arrose régulièrement au pied, sans noyer la plante, et on paille le sol pour stabiliser l’humidité. Tailler les gourmands a aussi permis de concentrer l’énergie sur les grappes et d’aérer le feuillage, limitant ainsi le mildiou en fin de saison.

Installée contre un mur chaud ou sous un simple voile, la Gardener’s Delight continue à rougir alors que d’autres variétés ont déjà été arrachées. On récolte les fruits bien rouges, juste souples sous les doigts, pour les salades, les bocaux ou des tomates cerises séchées au four. De quoi prolonger le goût de l’été quand le jardin commence à se reposer.