Gratin de pommes de terre nouvelles : ne le faites plus sans ce seul légume de saison qui change tout au fondant
Au printemps, ce gratin de pommes de terre nouvelles aux petits pois résout enfin le dilemme du cœur fondant sans plat détrempé. Quels gestes transforment la texture ?
Gratin de pommes de terre nouvelles : un seul ingrédient de saison et il n’a jamais été aussi fondant
L’odeur du fromage qui gratine, la crème qui frémit au bord du plat, et ce cœur de pommes de terre qui s’écrase à la cuillère… Ce gratin de pommes de terre nouvelles aux petits pois a tout du plat réconfortant, avec une légèreté très printanière.
On garde le croustillant d’une croûte bien dorée, mais l’intérieur reste étonnamment fondant, sans eau au fond du plat. Le secret ne tient pas à plus de gras ; simplement à un seul ingrédient de saison bien utilisé. Et là, tout change.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 900 g de pommes de terre nouvelles en tranches de 3 mm
- ✅ 250 g de petits pois frais écossés ou 200 g surgelés
- ✅ 180 g de lardons fumés et 30 cl de crème fraîche entière
- ✅ 130 g de fromage râpé, ail, beurre, muscade, sel, poivre
Le problème des gratins de pommes de terre nouvelles (et la solution de saison)
Les pommes de terre nouvelles ont une peau fine et une chair tendre qui cuisent vite ; c’est là que les ennuis commencent. Sans précaution, on obtient souvent des bords trop cuits, un centre un peu ferme, voire une crème qui tranche.
Dans ce gratin de pommes de terre nouvelles aux petits pois, un seul invité change la texture : le petit pois printanier. Sa douceur légèrement sucrée et son humidité contrôlée apportent du fondant au cœur et évitent l’effet bloc compact.
La méthode pas à pas : le gratin fondant qui ne se rate pas
Pour que chaque bouchée reste moelleuse, on respecte des ratios précis : 900 g de pommes de terre nouvelles, 250 g de petits pois, 180 g de lardons fumés, 30 cl de crème entière et 130 g de fromage râpé. Le reste se joue sur quatre gestes simples.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Laver, trancher les pommes de terre en 3 mm, pré-cuire 8 à 10 minutes salées.
- Technique : Blanchir les petits pois 2 minutes, les refroidir dans l’eau froide, bien égoutter pour garder le vert.
- Cuisson : Dorer les lardons 4 à 5 minutes, beurrer le plat, le frotter avec l’ail.
- Finition : Monter en couches, assaisonner, napper de crème, couvrir de fromage, cuire 35 minutes à 200 °C.
Comment servir ce gratin printanier (sans en faire trop)
On sert ce gratin de pommes de terre nouvelles aux petits pois brûlant avec une salade verte bien relevée, pour trancher avec la richesse de la crème. Il accompagne aussi un poulet rôti ou de simples œufs au plat, et se réchauffe doucement au four à 170 °C.
En bref
- 🥔 Au printemps, ce gratin de pommes de terre nouvelles aux petits pois mêle lardons, crème entière et fromage pour un plat convivial et réconfortant.
- 🧀 La recette précise les ratios, la pré-cuisson des pommes de terre, le blanchiment des petits pois et le montage en couches pour un fondant optimal.
- 🌿 Des astuces de chef, une croûte croustillante et quelques interdits à éviter promettent un gratin de saison maîtrisé qui change des versions classiques.
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