Ce gratin sans pâtes prêt en 30 min : cet ingrédient du rayon frais change tout et bluffe les invités
Envie d’un gratin familial qui reste léger, avec des courgettes et un dessus bien gratiné, prêt en 30 minutes chrono ? Ce gratin de ravioles aux courgettes mise sur un ingrédient du rayon frais et quelques gestes malins pour un résultat façon bistrot.
Un plat de gratin qui arrive, croûte dorée, bords qui grésillent et parfum de crème, suffit à faire taire une table. Sous la surface, on veut du moelleux, du filant, du croustillant, mais pas de plat lourd ni de jus au fond du plat.
Le problème des gratins de pâtes, c’est qu’ils demandent souvent une pré-cuisson, qu’ils pèsent un peu sur l’estomac et qu’ils supportent mal les courgettes. Ici, on remplace les pâtes par des ravioles du rayon frais pour un gratin de ravioles aux courgettes digne d’un bistrot.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 2 plaques de ravioles du Dauphiné fraîches (≈ 240 g)
- ✅ 3 courgettes moyennes (≈ 600 g), 1 oignon, 1 gousse d’ail
- ✅ 200 g de jambon blanc, 25 cl de crème fraîche, muscade
- ✅ 100 g d’emmental râpé, 30 g de comté ou parmesan, sel, poivre
Pourquoi ce gratin de ravioles aux courgettes change tout
Dans ce gratin sans pâtes, les ravioles apportent déjà une farce fromagère qui parfume chaque couche. Leurs feuilles fines jouent le rôle de pâte, mais fondent beaucoup plus vite, sans pré-cuisson. Les courgettes poêlées, elles, amènent fraîcheur et douceur végétale. Saisies à feu vif, elles perdent leur eau, se marquent légèrement et laissent la crème se concentrer au lieu de détremper le plat.
La méthode pour un gratin de ravioles fondant et croustillant
Pour un vrai gratin de bistrot aux ravioles, tout se joue ensuite dans le montage. On prépare une poêlée bien sèche, une crème assaisonnée qui nappe sans noyer, puis on empile ravioles, courgettes et jambon en couches régulières, avant un passage rapide au four.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Laver les courgettes, les couper en demi-rondelles, émincer l’oignon et hacher l’ail, puis faire revenir le tout dans l’huile d’olive, feu vif 6 à 8 minutes, jusqu’à ce que les morceaux soient tendres et légèrement colorés.
- Technique : Mélanger la crème avec muscade, poivre, éventuellement moutarde et une petite poignée d’emmental, rectifier le sel et verser une fine couche au fond du plat à gratin.
- Cuisson : Déposer une première couche de ravioles sans les séparer, ajouter la moitié des courgettes et du jambon, un peu de crème, puis répéter avec la seconde plaque, le reste de garniture et tout le fromage râpé.
- Finition : Enfourner 15 minutes à 200 °C jusqu’à ce que le dessus soit bien doré et que la crème fasse de petites bulles, laisser reposer 3 à 5 minutes avant de servir avec quelques herbes fraîches.
Servir et conserver votre gratin de ravioles aux courgettes
Servir ce gratin brûlant avec une salade croquante, puis le réchauffer au four plutôt qu’au micro-ondes.
En bref
- 🍽️ Ce gratin de ravioles aux courgettes promet un plat façon bistrot en 30 minutes, sans pré-cuisson des pâtes et avec une texture fondante.
- 🔥 La recette explique comment poêler les courgettes, préparer la crème fromagée et monter le gratin en couches régulières pour un dessus bien doré.
- 🤫 Un secret de chef, mêlant gestion de l’eau, choix des fromages et repos du plat, transforme ce gratin sans pâtes en véritable plat de brasserie.
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