Ce gratin sans pâtes prêt en 30 min : cet ingrédient du rayon frais change tout et bluffe les invités

Envie d’un gratin familial qui reste léger, avec des courgettes et un dessus bien gratiné, prêt en 30 minutes chrono ? Ce gratin de ravioles aux courgettes mise sur un ingrédient du rayon frais et quelques gestes malins pour un résultat façon bistrot.

Un plat de gratin qui arrive, croûte dorée, bords qui grésillent et parfum de crème, suffit à faire taire une table. Sous la surface, on veut du moelleux, du filant, du croustillant, mais pas de plat lourd ni de jus au fond du plat.

Le problème des gratins de pâtes, c’est qu’ils demandent souvent une pré-cuisson, qu’ils pèsent un peu sur l’estomac et qu’ils supportent mal les courgettes. Ici, on remplace les pâtes par des ravioles du rayon frais pour un gratin de ravioles aux courgettes digne d’un bistrot.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 2 plaques de ravioles du Dauphiné fraîches (≈ 240 g)

du Dauphiné fraîches (≈ 240 g) ✅ 3 courgettes moyennes (≈ 600 g), 1 oignon, 1 gousse d’ail

✅ 200 g de jambon blanc, 25 cl de crème fraîche, muscade

fraîche, muscade ✅ 100 g d’emmental râpé, 30 g de comté ou parmesan, sel, poivre

Pourquoi ce gratin de ravioles aux courgettes change tout

Dans ce gratin sans pâtes, les ravioles apportent déjà une farce fromagère qui parfume chaque couche. Leurs feuilles fines jouent le rôle de pâte, mais fondent beaucoup plus vite, sans pré-cuisson. Les courgettes poêlées, elles, amènent fraîcheur et douceur végétale. Saisies à feu vif, elles perdent leur eau, se marquent légèrement et laissent la crème se concentrer au lieu de détremper le plat.

La méthode pour un gratin de ravioles fondant et croustillant

Pour un vrai gratin de bistrot aux ravioles, tout se joue ensuite dans le montage. On prépare une poêlée bien sèche, une crème assaisonnée qui nappe sans noyer, puis on empile ravioles, courgettes et jambon en couches régulières, avant un passage rapide au four.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Laver les courgettes, les couper en demi-rondelles, émincer l’oignon et hacher l’ail, puis faire revenir le tout dans l’huile d’olive, feu vif 6 à 8 minutes, jusqu’à ce que les morceaux soient tendres et légèrement colorés. Technique : Mélanger la crème avec muscade, poivre, éventuellement moutarde et une petite poignée d’emmental, rectifier le sel et verser une fine couche au fond du plat à gratin. Cuisson : Déposer une première couche de ravioles sans les séparer, ajouter la moitié des courgettes et du jambon, un peu de crème, puis répéter avec la seconde plaque, le reste de garniture et tout le fromage râpé. Finition : Enfourner 15 minutes à 200 °C jusqu’à ce que le dessus soit bien doré et que la crème fasse de petites bulles, laisser reposer 3 à 5 minutes avant de servir avec quelques herbes fraîches.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9,5/10 Temps total 30 min 🔍 Le secret de l’expert Poêler les courgettes à feu vif évapore l’eau de végétation et concentre les arômes, pendant que la crème légèrement fromagée forme une émulsion qui enrobe les ravioles. Le repos hors du four laisse amidons et graisses se resserrer, ce qui donne des couches nettes et un fondant homogène. ✨ Le twist gourmand : Remplacer une partie de l’emmental par du comté ou du parmesan et glisser une cuillère à café de moutarde dans la crème donne un vrai goût de sauce de brasserie. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Précuire les ravioles dans l’eau ou noyer le plat sous la crème ; elles éclatent et le gratin devient plat et aqueux.

Servir et conserver votre gratin de ravioles aux courgettes

Servir ce gratin brûlant avec une salade croquante, puis le réchauffer au four plutôt qu’au micro-ondes.