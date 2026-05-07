Cette fleur décorative peut devenir un poison pour les pucerons et sauver vos rosiers si vous la placez au bon endroit

Les premiers boutons de rosiers s’ouvrent à peine et, en quelques jours, les tiges se couvrent d’un duvet vert collant. Jets d’eau, savon noir, parfois même insecticide… Rien n’y fait vraiment, les pucerons reviennent toujours. Pourtant, dans beaucoup de jardins, la solution pousse déjà au pied du potager, simplement utilisée pour ses jolies fleurs.

Cette fleur, c’est la capucine. Ornementale, comestible, peu exigeante, elle devient un véritable poison pour les pucerons dès qu’on la transforme en plante-piège. Le secret ne tient pas à la variété, mais à l’emplacement précis : et c’est justement là que la plupart des jardiniers se trompent.

Capucine : la belle du jardin qui attire tous les pucerons

Les pucerons du rosier, comme Macrosiphum rosae, se reproduisent à une vitesse folle et affaiblissent les plantes en pompant la sève. La capucine (Tropaeolum majus) sécrète des composés soufrés et des huiles parfumées que ces insectes adorent. Entre un rosier et une capucine proche, les colonies migrent presque toujours vers la capucine, qui devient une vraie plante-martyre.

Le jardinier Joe, relayé par le site DevonLive et Mon Jardin Ma Maison, résume ainsi son importance : « C’est une plante toute simple que je recommande dans chaque jardin ». « Chaque partie de mon jardin doit avoir des capucines ». Couvertes de pucerons verts ou noirs (Aphis fabae), elles servent alors de buffet pour les auxiliaires ; Le Tribunal du Net rappelle qu’une coccinelle adulte peut dévorer jusqu’à 150 pucerons par jour.

Où planter la capucine pour qu’elle protège vraiment

Autour des rosiers, la règle professionnelle est claire : une capucine naine à environ 30 cm de chaque pied, côté soleil de préférence. En massif, on trace une ceinture de capucines tous les 30 à 40 cm en bordure ; pour un rosier en pot, on pose un petit pot de capucines à 20 à 30 cm. Si, après 48 h, les pucerons restent sur les jeunes pousses du rosier, c’est que la capucine est trop loin ou trop à l’ombre.

Au potager, on installe les capucines en lisière de planche, entre les rangs de choux, tomates ou fèves, et au pied d’un grillage pour les variétés grimpantes. Sur balcon, un pot de capucines placé à côté des géraniums, tomates cerises ou rosiers miniatures détourne aussi les colonies, même sur quelques mètres carrés seulement.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité Très élevée Besoin en traitements Fortement réduit 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Placée à environ 30 cm des rosiers ou entre les rangs du potager, la capucine concentre les pucerons sur son feuillage, où ils deviennent des proies faciles pour les coccinelles et les syrphes. Le reste du massif respire, sans pulvérisation généralisée. 💡 Le petit plus : choisir une variété naine au pied des rosiers et une grimpante le long d’un grillage permet de créer un véritable rideau anti-pucerons, très décoratif. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : laisser une capucine totalement noire de pucerons en place ou la mettre au compost ; elle doit être arrachée et jetée aux déchets verts pour ne pas réensemencer le jardin.

Semer, surveiller et garder l’avance sur les pucerons

Nous avons tous déjà semé des capucines “pour faire joli”, puis oublié leur pouvoir. En France, on les sème en pleine terre d’avril à mai, une fois les gelées passées, à 1 à 2 cm de profondeur et tous les 25 à 30 cm. Elles aiment les sols pauvres, peu d’engrais et réclament seulement un arrosage régulier au début, avant de se ressemer souvent toutes seules.

Pour que la stratégie tienne tout l’été, la plante-martyre doit être surveillée. Quand les tiges se couvrent de pucerons et que les feuilles s’enroulent, on arrache les capucines infestées et on les jette aux déchets verts, surtout pas au compost. De nouveaux semis prennent vite le relais, éventuellement associés à de la lavande ou des œillets d’Inde, complétés si besoin par un peu de savon noir ou de purin d’ortie sur les derniers foyers.

Sources Mon Jardin Ma Maison

«Massifs grignotés par pucerons et limaces : cette fleur piège que les jardiniers plantent partout pour les détourner»