Apéro : ce trio de tartinades maison prêt en 20 min bluffe tous vos invités (si vous évitez ce geste)

Invités, famille ou voisins, tout le monde se retrouve autour de ce trio de tartinades maison apéro, servi sur la table du salon ce soir. En moins de 20 minutes, trois bols colorés promettent un apéritif bien plus mémorable que le classique chips-cacahuètes.

Trois petits bols alignés, une odeur d’herbes coupées, de citron et d’olives. Le pain craque, les regards se tournent spontanément vers la table.

Pour changer du duo chips‑cacahuètes, ce trio de tartinades maison apéro mise sur trois caractères distincts. En moins de 20 minutes, on obtient des bols qui font parler dès la première bouchée.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Fromage frais aux herbes : 200 g de fromage frais, 2 c. à s. de crème fraîche épaisse, 1 gousse d’ail, 10 g de ciboulette, 10 g de persil, 1 c. à s. de jus de citron, 1 c. à s. d’huile d’olive, sel, poivre

✅ Houmous citronné : 240 g de pois chiches cuits égouttés, 2 c. à s. de tahini, 1 gousse d’ail, 3 c. à s. de jus de citron, 3 c. à s. d’huile d’olive, 1 c. à c. de cumin moulu, 3 à 6 c. à s. d’eau très froide, sel

✅ Tapenade d’olives noires : 200 g d’olives noires dénoyautées, 2 filets d’anchois, 1 c. à s. de câpres, 1 petite gousse d’ail, 1 c. à s. de jus de citron, 3 c. à s. d’huile d’olive, poivre

✅ Accompagnements : pain grillé, gressins, radis, bâtonnets de concombre et de carotte, tomates cerises, fleurettes de chou-fleur

Pourquoi ce trio de tartinades maison fait toujours “waouh”

Premier bol, le fromage frais aux herbes, doux et crémeux. Puis le houmous citronné, velouté et acidulé. Enfin, la tapenade d’olives noires apporte profondeur salée ; ensemble, le plateau reste vif.

Pas à pas express : comment préparer les 3 tartinades en 20 minutes

Fromage aux herbes à la cuillère, houmous puis tapenade au mixeur : on gagne du temps. Le secret, pourtant, reste le même ; liquides ajoutés petit à petit, jamais tous d’un coup.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Rassembler tous les ingrédients, laver et sécher les herbes, égoutter pois chiches, olives et câpres, presser le citron et éplucher l’ail. Technique : Mélanger fromage frais, crème, ail, citron, huile et herbes ; mixer ensuite pois chiches, tahini, cumin, citron et huile, puis enfin olives, câpres, anchois et citron. Cuisson : Aucune cuisson ; verser seulement l’eau très froide dans le houmous cuillère par cuillère jusqu’à texture lisse, puis ajuster sel et citron. Finition : Mettre les trois bols au frais 20 minutes, les sortir un peu avant l’apéro et finir avec un filet d’huile, herbes ou épices.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps 20 min 🔍 Le secret de l’expert Le secret tient à l’émulsion : eau, citron, matières grasses et tahini enrobent pois chiches, fromage et olives pour une texture lisse et très savoureuse. ✨ Le twist gourmand : Zeste de citron et menthe dans le fromage frais, paprika fumé sur le houmous, tomate séchée mixée avec la tapenade : trois variations en une minute. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : À éviter absolument : trop de liquides dans le houmous ou le fromage, et une tapenade mixée jusqu’à la purée, sans sel maîtrisé ni relief.

Variantes & twists gourmands pour renouveler le trio

Servies avec pain et crudités, ces tartinades acceptent herbes, épices, tomates séchées et se gardent deux jours au frais.