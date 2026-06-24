Apéro : ces bouchées chaudes ultra croustillantes au four m'ont fait bannir les chips à la maison

Un simple apéro entre amis, quelques chips sur la table, et soudain ces cigares jambon-fromage sortent du four à 200 °C. Comment ces rouleaux croustillants ont-ils réussi à faire oublier tout le reste ?

Les fenêtres sont ouvertes, les rires fusent, le bol de chips attend au centre de la table. Puis l’air change : une odeur de beurre chaud et de fromage qui fond arrive de la cuisine. Sur la plaque, une file de petits rouleaux dorés, fins comme des cigares, craque déjà au moindre contact.

Ces cigares de brick jambon fromage sortent du four brûlants, la feuille si fine qu’elle se brise net et laisse filer le cœur fondant. En quelques secondes, plus personne ne regarde les chips ; les mains se tendent vers ces bouchées. On a envie de comprendre comment réussir ces cigares jambon-fromage qui monopolisent l’apéro.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 12 feuilles de brick

✅ 6 tranches de jambon blanc (≈ 240 g), coupées en deux

✅ 180 g d’emmental râpé + 120 g de mozzarella râpée ou en petits dés bien égouttés

✅ 1 jaune d’œuf, 2 càs de lait, 1 càc de moutarde douce

✅ 30 g de beurre fondu + 2 càs d’huile d’olive

✅ 1 pincée de poivre noir, 1 pincée de paprika

✅ 1 petite poignée de ciboulette ciselée (facultatif)

Je servais des chips à l’apéro… puis ces cigares jambon-fromage ont tout changé

Pour 4 convives, on prépare 12 cigares jambon-fromage, soit 2 à 3 pièces chacun. La feuille de brick offre un croustillant léger, sans effet gras. À l’intérieur, emmental et mozzarella enrobent le jambon blanc d’un cœur fondant et filant. Moutarde, poivre, paprika et ciboulette réveillent le goût sans écraser le côté très réconfortant.

Pas à pas : comment rouler des cigares jambon-fromage qui ne fuient pas

Pour des cigares de brick jambon fromage réussis, on garnit peu, on roule serré et on soude bien. La colle jaune d’œuf-lait, juste moutardée, bloque la garniture. La dorure beurre-huile assure le croustillant au four à 200 °C. À la poêle, feu moyen et rotation régulière donnent aussi une belle couleur dorée sans brûler les bords.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Préchauffer le four à 200 °C. Mélanger jaune d’œuf, lait, moutarde pour la colle. Couper jambon, préparer fromages. Technique : Sur une brick, déposer jambon, fromages, épices, ciboulette. Replier les côtés, rouler serré, fermer avec un peu de colle. Cuisson : Aligner les cigares sur une plaque chemisée. Badigeonner beurre-huile. Enfourner 12 à 15 minutes à 200 °C, retourner à mi-cuisson. Finition : Servir aussitôt ; la coque doit rester très croustillante et le cœur jambon-fromage profondément filant.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps moins de 30 min 🔍 Le secret de l’expert À 200 °C, le film beurre-huile fait sécher vite la brick : elle dore finement tandis que la garniture, peu épaisse, fond sans fuir. ✨ Le twist gourmand : On parsème de sésame ou pavot et on glisse quelques cigares poire-fromage bleu ou miel-cornichon au milieu du plateau. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Éviter de trop garnir, d’utiliser des produits trop humides ou de laisser attendre ; la vapeur ramollit aussitôt toute la coque croustillante.

Variantes express pour ne plus jamais sortir un paquet de chips

Jambon cru-comté, poire et bleu façon fourme d’Ambert ou touche miel-cornichons : mêmes gestes. On sert avec sauce fromage blanc citronné ou tomate épicée, et un rosé bien frais.