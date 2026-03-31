Apéro : ces bouchées dorées façon pizza ont viré les chips, après ça vous ne servirez plus rien d’autre
Un soir de printemps, un simple moule garni de boules de pâte a suffi à faire sentir la pizzeria dans toute la maison. Comment ces bouchées apéro façon pizza à partager ont-elles fait oublier les chips et planches habituelles à chaque apéro ?
Ma maison sentait la pizzeria : ces bouchées rondes à détacher ont remplacé tout ce que je servais avant à l’apéro
Un soir de printemps, fenêtre entrouverte, une odeur de pâte dorée et de tomate chaude a envahi la cuisine. Le four soufflait comme un mini four à bois, et sur la table, un simple moule rond attendait, rempli de petites boules serrées, prêtes à être attrapées.
Pas de chips ni de planches figées ; ces bouchées rondes à détacher ont tout balayé. Dès qu’on en tire une, la croûte craque juste ce qu’il faut, la mie reste moelleuse, le fromage file, et la maison se transforme en pizzeria sans qu’on ait bougé de la cuisine.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 250 g farine de blé
- ✅ 150 ml eau tiède + 5 g levure boulangère sèche
- ✅ 1 c. s. huile d’olive + 1 c. c. sel fin
- ✅ 125 g mozzarella + sauce tomate concentrée, herbes italiennes
L’apéro qui sent la pizzeria : pourquoi ces bouchées font oublier les chips
Visuellement, ces boules pizza apéritives à détacher frappent tout de suite : boules bien dorées, brillantes d’huile d’olive, serrées comme un bouquet. D’ailleurs, on pose le moule au centre, chacun attrape sa part, la mozzarella filante s’étire en cœur coulant, la sauce tomate concentrée parfume, et les chips finissent oubliées au fond du placard.
Pâte, pousse, façonnage : la méthode simple pour des bouchées apéro façon pizza à partager
La base est une pâte à pizza pour débutant : farine, eau tiède et levure boulangère sèche, avec une hydratation d’environ 60 %, le bon ratio eau/farine pour rester souple sans coller. On pétrit juste assez pour obtenir une boule lisse, on ajoute l’huile d’olive, puis on laisse pousser environ 1 h ; la pâte gonfle, devient légère et se façonne en boules pour un vrai pain à partager, garnies ensuite.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Mélanger farine et sel, ajouter l’eau tiède avec la levure, pétrir jusqu’à pâte souple.
- Technique : Incorporer l’huile d’olive, former une boule, couvrir et laisser lever 1 h au chaud.
- Cuisson : Dégazer, diviser en 20 morceaux, aplatir, poser mozzarella et sauce tomate au centre, pincer.
- Finition : Ranger joint dessous dans un moule huilé, serrer, badigeonner, cuire à 190 °C 18–22 min.
Comment servir et varier ce pain pizza à détacher
Pour le service, on pose le moule sur une planche et on attend une minute ; quelqu’un détache la première boule, le fromage file et l’odeur de pizza envahit la pièce. Autour, quelques sauces rapides – tomate lisse, pesto, yaourt à l’ail – suffisent. On peut varier en ajoutant piment, olives noires, herbes fraîches ou en changeant de fromage à chaque apéro.
En bref
- 🍕 Un soir de printemps, un moule de bouchées apéro façon pizza à partager remplace chips et planches et embaume la maison comme une pizzeria.
- 🧑🍳 Pâte à pizza hydratée à 60 %, levure boulangère sèche et double pousse rapide assurent des boules garnies moelleuses au cœur coulant fromage filant.
- 🤤 Pain pizza à détacher servi au centre de la table, sauces colorées autour, crée un rituel convivial qui donne envie d’attraper une autre boule.
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