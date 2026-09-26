Apéro : ces mini naans express avec ce reste de fromage, tous croient qu’ils viennent d’un resto indien

Un apéro de dernière minute, une boîte à fromage presque vide et une pâte à pizza donnent des mini naans au fromage à la poêle dignes d’un resto. Comment trois gestes suffisent-ils à tromper tous les invités ?

Fourrer des mini naans avec les restes de fromage : les invités croient à un resto indien

Dans la cuisine, une odeur de pâte dorée, d’ail et d’herbes fraîches fait taire les conversations. Sur le plat, des pains gonflés arrivent tièdes, leur surface tachetée comme dans les restos indiens. À la première bouchée, la croûte fine cède et laisse filer un cœur de fromage brûlant.

Autour de la table, la question fuse : « Tu les as commandés où, ces naans ? » Pourtant, pas de livraison ni de four tandoor en vue ; seulement une poêle bien chaude, trois ingrédients du frigo et un reste de boîte à fromage pour un apéro façon resto indien.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 1 pâte à pizza rectangulaire prête à dérouler (env. 400 g)

✅ 8 portions de fromage fondu type Vache qui rit (120 à 160 g)

✅ 2 c. à soupe d’huile d’olive + un filet pour la poêle

✅ 1 petite gousse d’ail, 10 g de persil plat frais, sel, poivre

La base : 3 ingrédients et une pâte à pizza pour des mini naans façon resto

Pour ces mini naans au fromage à la poêle, on joue la carte flemme assumée. Une pâte à pizza rectangulaire de 400 g se découpe en huit carrés qui gonflent comme de vrais pains. Au centre, on glisse une portion de fromage fondu type Vache qui rit, ou tout reste doux oublié dans la boîte à fromage, plus un peu d’huile d’olive, d’ail, de persil, sel et poivre.

Comment transformer une pâte à pizza en vrais mini naans en 5 minutes

Tout se joue au pliage. On pose le fromage au centre de chaque carré, puis on ramène les quatre coins vers le milieu comme un petit baluchon. On pince soigneusement toutes les jointures pour enfermer la garniture ; c’est ce qui garde le cœur bien coulant. Ensuite, on retourne le paquet soudure en dessous et on l’aplatit doucement pour former une galette épaisse.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Étaler la pâte, couper 8 carrés, déposer une portion de fromage au centre de chacun. Technique : Rabattre les coins vers le milieu, pincer les bords pour souder, retourner et aplatir légèrement. Cuisson : Chauffer une poêle antiadhésive à feu moyen avec un voile d’huile, cuire 1 à 2 minutes par face. Finition : Retirer quand ils sont dorés et gonflés, garder au chaud sous un torchon propre jusqu’au service.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps Moins de 15 min 🔍 Le secret de l’expert La pâte à pizza dore vite à la poêle et reste moelleuse ; les bords pincés gardent tout le fromage dedans. ✨ Le twist gourmand : Ajouter un reste de chèvre frais ou de Boursin au fromage fondu pour un cœur plus parfumé. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne pas cuire sur feu trop vif ; la pâte brûle, se fissure et le fromage s’échappe.

Variantes anti-gaspi avec le reste de la boîte à fromage

On mélange Vache qui rit, Kiri ou St Môret, puis sert avec un bol de yaourt citronné.