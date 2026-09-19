Fini les gâteaux apéro : cette technique avec la Vache qui rit donne des mini naans dorés en 2 minutes
Pour l’apéro, ces mini naans de la flemme à la Vache qui rit promettent un cœur brûlant et filant, prêts en quelques minutes à la poêle. Encore faut-il maîtriser le geste qui les empêche de fuir.
Sur la table, plus de paquet froissé ; on sent juste la chaleur de la poêle et l’odeur du pain qui gonfle. Ces mini galettes rondes ont une croûte dorée, des bords encore souples et un cœur laiteux qui file dès qu’on les ouvre du bout des doigts.
Face aux biscuits salés sortis du sachet, ces mini naans à la Vache qui rit à la poêle ont un sérieux argument : prêts en quelques minutes, avec seulement une pâte à dérouler et du fromage. Reste à maîtriser le pliage pour enfermer tout ce fondant sans en perdre une goutte.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 1 pâte à pizza prête à dérouler (env. 400 g)
- ✅ 8 portions de Vache qui rit
- ✅ 2 c. à soupe d’huile d’olive + 1 petite gousse d’ail
- ✅ 10 g de persil frais + 1 pincée de sel fin
Les 4 ingrédients malins pour des mini naans ultra fondants
On mise sur la facilité : une pâte à pizza du commerce bien froide, souple et déjà levée, qui gonfle à la poêle sans se déchirer. D’ailleurs, au centre, les portions de Vache qui rit apportent un cœur crémeux, légèrement salé, qui contraste avec les bords dorés parfumés à l’ail et au persil.
Préparation express : comment façonner des naans qui ne fuient pas
Pour éviter les fuites, on découpe la pâte en 8 carrés, on pose le fromage au centre, puis on remonte les coins comme une petite aumônière. On pince bien toutes les soudures, on retourne le paquet et on l’aplatit doucement ; il doit rester épais, de la taille d’une paume.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Dérouler la pâte bien froide, la poser à plat et couper 8 carrés.
- Technique : Mettre une portion de fromage au centre, remonter les coins et pincer bien.
- Cuisson : Chauffer une poêle antiadhésive huilée à feu moyen, cuire 1 minute par face.
- Finition : Mélanger huile, ail, persil, sel puis badigeonner les mini naans brûlants et servir.
Variantes de garniture et idées d’assiettes apéro autour des mini naans
Ces cheese naans rapides supportent bien un léger réchauffage : on les garde 24 heures au réfrigérateur dans une boîte hermétique, puis on les repasse à la poêle 1 à 2 minutes. On peut aussi varier le cœur avec un peu de chorizo, de légumes grillés ou un reste de poulet rôti.
En bref
- 🥐 En quelques minutes, ces mini naans à la Vache qui rit à la poêle remplacent l’apéro grâce à une pâte à pizza du commerce.
- 🍳 Une astuce de pliage, un façonnage épais et une cuisson express à la poêle garantissent des naans dorés avec un cœur de fromage coulant.
- 🧄 Huile parfumée, garnitures détournées et astuces de réchauffage transforment ces cheese naans rapides en base ultra modulable pour tous vos apéros improvisés.
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