Herbes fraîches jetées au bout de 2 jours : ces 5 méthodes de chef les gardent des semaines chez vous

Persil, coriandre ou basilic fanent en 48 heures et finissent trop souvent à la poubelle. En copiant quelques gestes de chef, on peut conserver les herbes fraîches bien plus longtemps.

On s’en veut de jeter la moitié de chaque bouquet : les 5 méthodes de chef qui gardent les herbes fraîches des semaines

Odeur de persil fraîchement coupé, basilic tiède du marché, menthe qui embaume le plan de travail ; puis, deux jours plus tard, ces mêmes herbes ramollies, noircies au fond du bac à légumes. On connaît ce pincement au cœur quand on jette un bouquet presque entier.

En cuisine professionnelle, ce gâchis ferait bondir un chef : chaque botte est triée, lavée, protégée pour conserver les herbes fraîches plusieurs semaines. En copiant ces gestes, on garde persil, coriandre, basilic ou menthe prêts à servir, au lieu de les voir flétrir. Tout tient en cinq méthodes très simples.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 4 bouquets d’herbes fraîches variées (persil, coriandre, basilic, menthe)

✅ 25 cl d’huile d’olive et 100 g de beurre doux

✅ Boîtes hermétiques, papier absorbant et 2 ou 3 verres hauts

✅ Sacs de congélation, bac à glaçons, ficelle et bocaux en verre

Pourquoi vos herbes fanent en 48 h (et comment arrêter le gâchis)

En cuisine, trois ennemis font tomber les herbes en quelques heures : l’eau stagnante, le froid trop dur et la chaleur. Des feuilles ruisselantes enfermées dans une boîte, un basilic collé à la paroi glacée du frigo, un bouquet oublié près des plaques : les cellules éclatent, les tiges pourrissent, le parfum s’évapore.

Le réflexe de chef dès le retour du marché

Le bon réflexe commence à peine rentré. On écarte feuilles jaunes et tiges visqueuses, puis on rince rapidement les bottes sous l’eau froide avant de les tamponner dans un torchon : des feuilles juste humides, jamais ruisselantes. Ensuite, on sépare les herbes tendres (persil, coriandre, menthe, ciboulette), le basilic très fragile au froid, et les tiges ligneuses (thym, romarin, laurier) pour choisir la bonne technique parmi cinq.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Trier, rincer puis sécher délicatement toutes les herbes. Technique : Séparer herbes tendres, basilic et tiges ligneuses par famille. Cuisson : Conditionner : boîte humide, verre d’eau, congélation ou séchage. Finition : Étiqueter, dater et utiliser selon le plat prévu.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Budget anti-gaspi -50 % de gaspillage 🔍 Le secret de l’expert Tout repose sur l’humidité maîtrisée : herbes seulement perlées d’eau, basilic hors froid intense, sacs de congélation bien aplatis. ✨ Le twist gourmand : Un glaçon persil–ail–citron à l’huile réveille des pâtes ; un cube beurre–estragon sublime une simple volaille. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne jamais enfermer des herbes ruisselantes ni coller le basilic à la paroi du frigo : en une nuit, tout noircit et plus d’arôme.

Choisir la bonne méthode selon l’herbe et le plat

Pour conserver les herbes aromatiques, on raisonne par familles : persil, coriandre, menthe en boîte avec papier humide ou en verre d’eau ; basilic en verre à température ambiante ; ciboulette, estragon, aneth au congélateur ; thym, romarin, laurier en bouquet séché puis en bocal.

Pour garder les herbes fraîches plus longtemps, on les utilise pour dressages, les versions congelées – pratiques pour congeler persil coriandre – pour sauces et soupes, et le séchage herbes aromatiques pour ragoûts et marinades.