Courgettes, feta, menthe : ne faites plus jamais de quiche classique, ce plat du soir croustillant les enterre
Ce crinkle de courgettes à la feta et à la menthe promet un dessus doré qui croustille et un cœur fondant façon quiche sans pâte. En quelques gestes simples, les feuilles filo remplacent la pâte brisée et transforment le plat du soir.
Dans le four, une odeur de fromage chaud et d’herbes fraîches, le léger bruit des feuilles qui grillent ; on s’attend à une quiche, mais la pâte brisée a disparu. À la place, un croustillant presque feuilleté, tout en ondulations.
Car ce soir-là, on a simplement mêlé des courgettes fondantes, de la feta et de la menthe fraîche à un appareil œufs-crème, avant de verser le tout sur un lit de feuilles ultrafines. Résultat ; une tarte salée minute qui bouscule les habitudes.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 10 feuilles filo + 4 c. à s. d’huile d’olive
- ✅ 1 courgette moyenne (250 à 300 g) bien ferme
- ✅ 200 g de feta en bloc + 2 œufs
- ✅ 15 cl de crème liquide, menthe fraîche, sel, poivre
Pourquoi cette quiche sans pâte brisée change tout
On parle ici d’un véritable crinkle de courgettes à la feta et à la menthe, une quiche sans pâte qui fait oublier la pâte brisée du commerce. Les feuilles ultrafines, froissées en accordéon, dorent à l’huile d’olive et se transforment en voile croustillant.
Dessous, la garniture se tient comme un flan : la courgette, préalablement égouttée, reste moelleuse sans détremper la pâte ; la feta fond et s’étale entre les plis ; la menthe apporte cette fraîcheur qui allège chaque bouchée.
Les 4 étapes clés pour un dessus ultra croustillant et un cœur fondant
Tout commence par les courgettes : coupées en fines demi-rondelles, légèrement salées puis laissées à dégorger 10 à 15 minutes et bien essuyées. Ce geste simple limite l’eau, ennemi numéro un du croustillant. Pendant ce temps, on plisse les feuilles en accordéon dans un plat huilé.
On glisse ensuite les courgettes, la feta et la menthe entre les plis, avant de napper avec un mélange œufs-crème bien poivré, à peine salé. Direction le four à 180 °C pour 45 à 50 minutes ; la surface dore, le cœur prend délicatement.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Laver les courgettes, les couper fin, faire dégorger.
- Technique : Préchauffer à 180 °C, plier la filo en accordéon, huiler.
- Cuisson : Insérer courgettes, feta, menthe entre les plis, verser l’appareil œufs-crème.
- Finition : Cuire 45 à 50 minutes, laisser reposer 5 à 10 minutes avant de servir.
Twists gourmands et idées d’accompagnement
On peut parsemer le dessus de pignons grillés, de zaatar ou de thym, et servir avec salade verte ou roquette citronnée.
Sources
En bref
- 🥒 Crinkle de courgettes à la feta et à la menthe, pour 3 à 4 personnes, prêt en 1 h 05 du frigo à l’assiette.
- 🌀 Feuilles filo pliées en accordéon, courgettes, feta et menthe glissées entre les plis, puis appareil œufs-crème versé avant un passage au four.
- 🔥 Croustillant et cœur fondant reposent sur astuces de chef et gestes interdits à éviter, notamment autour de l’eau, du sel et de la cuisson.
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