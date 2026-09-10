Courgettes, feta, menthe : ne faites plus jamais de quiche classique, ce plat du soir croustillant les enterre

Ce crinkle de courgettes à la feta et à la menthe promet un dessus doré qui croustille et un cœur fondant façon quiche sans pâte. En quelques gestes simples, les feuilles filo remplacent la pâte brisée et transforment le plat du soir.

Dans le four, une odeur de fromage chaud et d’herbes fraîches, le léger bruit des feuilles qui grillent ; on s’attend à une quiche, mais la pâte brisée a disparu. À la place, un croustillant presque feuilleté, tout en ondulations.

Car ce soir-là, on a simplement mêlé des courgettes fondantes, de la feta et de la menthe fraîche à un appareil œufs-crème, avant de verser le tout sur un lit de feuilles ultrafines. Résultat ; une tarte salée minute qui bouscule les habitudes.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 10 feuilles filo + 4 c. à s. d’huile d’olive

✅ 1 courgette moyenne (250 à 300 g) bien ferme

✅ 200 g de feta en bloc + 2 œufs

✅ 15 cl de crème liquide, menthe fraîche, sel, poivre

Pourquoi cette quiche sans pâte brisée change tout

On parle ici d’un véritable crinkle de courgettes à la feta et à la menthe, une quiche sans pâte qui fait oublier la pâte brisée du commerce. Les feuilles ultrafines, froissées en accordéon, dorent à l’huile d’olive et se transforment en voile croustillant.

Dessous, la garniture se tient comme un flan : la courgette, préalablement égouttée, reste moelleuse sans détremper la pâte ; la feta fond et s’étale entre les plis ; la menthe apporte cette fraîcheur qui allège chaque bouchée.

Les 4 étapes clés pour un dessus ultra croustillant et un cœur fondant

Tout commence par les courgettes : coupées en fines demi-rondelles, légèrement salées puis laissées à dégorger 10 à 15 minutes et bien essuyées. Ce geste simple limite l’eau, ennemi numéro un du croustillant. Pendant ce temps, on plisse les feuilles en accordéon dans un plat huilé.

On glisse ensuite les courgettes, la feta et la menthe entre les plis, avant de napper avec un mélange œufs-crème bien poivré, à peine salé. Direction le four à 180 °C pour 45 à 50 minutes ; la surface dore, le cœur prend délicatement.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Laver les courgettes, les couper fin, faire dégorger. Technique : Préchauffer à 180 °C, plier la filo en accordéon, huiler. Cuisson : Insérer courgettes, feta, menthe entre les plis, verser l’appareil œufs-crème. Finition : Cuire 45 à 50 minutes, laisser reposer 5 à 10 minutes avant de servir.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps ≈ 1 h 05 🔍 Le secret de l’expert Les courgettes, riches en eau, sont soigneusement égouttées, tandis que les plis de filo multiplient la surface de cuisson. L’air chaud circule, sèche la pâte et laisse le cœur œufs-crème prendre sans détremper. ✨ Le twist gourmand : Avant d’enfourner, on parsème le dessus de graines de sésame et de zeste de citron, puis on sert avec un bol de yaourt grec citron-menthe bien frais. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Glisser les courgettes crues non égouttées, saler généreusement l’appareil ou couvrir le plat en cuisson ; au moindre excès d’eau, le croustillant disparaît.

Twists gourmands et idées d’accompagnement

On peut parsemer le dessus de pignons grillés, de zaatar ou de thym, et servir avec salade verte ou roquette citronnée.

Sources Top Santé

«Oubliez le gratin cette tarte tatin aux courgettes est laccompagnement star de lete»