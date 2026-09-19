Moelleux à la noix de coco sans beurre : ce duo secret du placard le rend plus fondant que n’importe quel quatre-quarts

Vous enchaînez les gâteaux sans beurre qui ressortent secs du four ? Ce moelleux à la coco sans beurre, pensé pour la cuisine du quotidien, reste fondant grâce à quelques repères simples.

À l’ouverture du four, une odeur de noix de coco chaude envahit la cuisine. La surface dorée frémit encore, la lame ressort avec quelques miettes humides ; on devine déjà une mie dense, souple, presque crémeuse.

Ce moelleux à la noix de coco sans beurre bouscule les habitudes : pas de bain de beurre fondu, seulement des ingrédients du placard qui se complètent. Un gâteau coco sans beurre ultra moelleux, plus fondant qu’un quatre‑quarts… à condition de respecter quelques repères.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 3 œufs moyens + 30 à 50 g de sucre

✅ 120 g de fromage blanc + 80 g de compote de pommes sans sucres ajoutés

✅ 110 g de noix de coco râpée + 40 g de poudre d’amande

✅ 40 g de farine de blé (ou farine de riz) + 6 g de levure chimique + 1 c. à café de vanille

Le problème des gâteaux sans beurre (et pourquoi ils sèchent si vite)

Sans matière grasse qui fond doucement, beaucoup de gâteaux allégés sèchent à vue d’œil. Le beurre donne d’abord une impression moelleuse, puis il fige en refroidissant ; la mie se resserre, surtout quand on ajoute trop de farine et qu’on prolonge la cuisson.

La base de mon moelleux coco sans beurre

Dans ce moelleux coco compote fromage blanc, le trio compote de pommes, fromage blanc et œufs remplace le beurre. On mise sur plus d’ingrédients humides que de poudres ; ce ratio protège la mie et donne ce reflet presque brillant si recherché.

La noix de coco râpée et la poudre d’amande jouent les éponges : elles absorbent l’humidité en cuisson, puis la restituent en refroidissant. Résultat, un gâteau noix de coco fondant sans beurre, dense mais jamais lourd, qui se tient sans s’effriter.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Préchauffer le four à 180 °C, chemiser un moule de 20 cm, fouetter rapidement œufs et sucre. Technique : Ajouter compote, fromage blanc et vanille, mélanger jusqu’à obtenir une base lisse, sans grumeaux. Cuisson : Incorporer farine, poudre d’amande, levure et noix de coco râpée, mélanger brièvement, verser dans le moule. Finition : Cuire environ 35 minutes ; stopper quand la lame ressort avec quelques miettes humides, laisser refroidir dans le moule.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9,5/10 Difficulté Facile 🔍 Le secret de l’expert La compote, riche en eau et en pectines, garde le gâteau humide, tandis que le fromage blanc apporte souplesse. Avec si peu de farine, le gluten reste discret ; la noix de coco et l’amande fixent juste ce qu’il faut. ✨ Le twist gourmand : Torréfier légèrement la noix de coco râpée à sec intensifie le parfum et donne une croûte dorée. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Allonger la cuisson jusqu’à une lame parfaitement sèche ou battre longtemps après la farine rendra la mie compacte.

Conservation, batch cooking et service

Une fois refroidi, on garde ce gâteau coco léger mais fondant dans une boîte hermétique, au réfrigérateur, jusqu’à 4 jours. On le sert à température ambiante, nature ou avec quelques fruits frais, un filet de chocolat noir ou un peu de yaourt.