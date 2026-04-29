Apéro : cette recette de cigares filo chèvre-miel ultra croustillants cache un geste interdit qui ruine tout

En quelques gestes, ces cigares filo chèvre miel transforment un apéro de dernière minute en plateau croustillant qui sent le beurre chaud. Comment les rouler et les cuire sans fissures ni pâte ramollie ?

Sur la plaque, les rouleaux de pâte filo crépitent ; odeur de beurre chaud, de miel tiède et de chèvre qui fond sous la croûte dorée. La surface bulle légèrement, comme pour prévenir qu’à la première bouchée, tout va croustiller.

Ces cigares filo chèvre miel se roulent vite mais s’engloutissent encore plus vite. On va voir comment garder la pâte ultra croustillante, le cœur fondant, et l’apéro sous contrôle même quand les invités arrivent à l’improviste.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 10 feuilles de pâte filo pour 10 cigares apéro

✅ 200 g de chèvre, 3 c. à soupe de miel

✅ 2 gros oignons jaunes, 1 c. à café de thym

✅ 60 g de beurre fondu ou huile d’olive, sel, poivre

Pourquoi ces cigares filo vont disparaître en 5 minutes

Dehors, la pâte filo fine croustille grâce au beurre qui la nappe. Dedans, le chèvre assoupli au miel enlace des oignons caramélisés : sucré-salé, parfum de thym, pointe de poivre. On obtient un cœur crémeux qui tapisse la bouche et qu’on trempe dans un petit bol de yaourt-citron.

Étape 4 : cuisson au four ou à l’airfryer, et le repos qui fixe le croustillant

La clé du croustillant, c’est le duo temps-température. Farce tiède, four chaud, cuisson à 200 °C (ou 190 °C en airfryer), puis deux minutes de repos pour laisser la filo se figer.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Émincer les oignons, les cuire avec huile et sel, puis les caraméliser quelques minutes avec un peu de miel ; laisser tiédir. Technique : Écraser le chèvre, ajouter miel, thym, poivre et oignons tièdes ; la farce doit être crémeuse mais épaisse, pour rester bien en place dans la filo. Cuisson : Préchauffer le four à 200 °C ; garder la filo sous un torchon humide, beurrer une feuille, déposer une cuillerée de farce en bas, replier les côtés puis rouler serré. Finition : Aligner sur une grille posée sur la plaque, badigeonner, cuire 12 à 15 min (ou 7 à 9 min à 190 °C en airfryer), laisser reposer 2 min puis arroser d’un filet de miel.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps ≈ 40 min 🔍 Le secret de l’expert Farce tiède, texture bien épaisse : moins de vapeur enfermée, moins d’humidité. En cuisant sur une grille, la chaleur circule dessous et la filo reste sèche et craquante. ✨ Le twist gourmand : Glisser quelques noix concassées et un zeste de citron dans la farce, puis ajouter à la sortie du four un filet de miel bien parfumé. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Éviter absolument de couvrir les cigares chauds ou de les empiler : la condensation détrempe la pâte filo et anéantit le croustillant en quelques minutes.

Les variantes qui font croire que tout était prévu

On peut changer d’ambiance en ajoutant des noix ou des figues sèches dans la farce, une lanière de jambon cru ou des épinards sautés. Même base, caractère différent à chaque plateau.

Version mini à picorer ou XL avec salade, les cigares se congèlent crus et passent ensuite directement au four, avec deux ou trois minutes de cuisson en plus. Parfaits quand l’apéro s’annonce sans prévenir.