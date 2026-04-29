Ma fille détestait les légumes : ce plat croustillant au four l’a fait craquer, elle en a repris trois fois
Un soir de semaine, ma fille qui boudait chaque légume a vidé son assiette de steaks de chou-fleur au parmesan, tout dorés au four. Comment ces tranches croustillantes ont-elles réussi à lui faire oublier qu’elle mangeait un légume ?
Ma fille détestait les légumes… pourtant, elle a repris trois fois de ces steaks de chou-fleur au parmesan tout dorés !
Un soir, la cuisine sentait la noisette grillée et le fromage fondu, pas le “légume bouilli”. Sur la plaque, de larges tranches de chou-fleur se couvraient d’une croûte de parmesan.
On aurait juré que ma fille fuirait encore son assiette. Pourtant, au premier coup de couteau, la croûte de parmesan a craqué ; elle a goûté… puis s’est resservie, encore et encore.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 1 chou-fleur ferme, bien serré
- ✅ 54 g d’huile d’olive + 10 g de parmesan râpé
- ✅ 2 gousses d’ail, paprika, poudre d’oignon, sel, flocons de piment
- ✅ 50 g de parmesan fraîchement râpé + ciboulette fraîche
Pourquoi ces steaks de chou-fleur font fondre même les enfants anti-légumes
Ces steaks de chou-fleur au parmesan brouillent les pistes : visuellement, on pense à un steak, au nez à un chou-fleur gratiné au parmesan. Grâce à la caramélisation, la surface devient dorée, le cœur reste moelleux ; les enfants voient le croustillant et le fromage, pas un légume.
Pas à pas : réussir des steaks de chou-fleur croustillants au parmesan
Pour des steaks de chou-fleur croustillants, on s’appuie sur trois points : un four très chaud, 230 °C, pour une vraie chaleur sèche ; une marinade à l’huile d’olive et parmesan qui accroche ; des tranches épaisses, bien espacées sur la plaque, pour éviter la cuisson vapeur.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Préchauffer le four à 230 °C, sécher le chou-fleur et couper en tranches épaisses (2–3 cm).
- Technique : Mélanger huile, parmesan, ail et épices ; badigeonner généreusement les deux faces des steaks.
- Cuisson : Enfourner sur plaque chaude, sans serrer les tranches, jusqu’à surface bien dorée, en retournant à mi-cuisson.
- Finition : Parsemer du parmesan restant, remettre quelques minutes pour un gratin doré, ajouter la ciboulette et servir aussitôt.
Variantes pour ne jamais lasser : version enfants, apéro, repas complet
Pour varier, on adapte ce chou-fleur rôti au four au parmesan. En recette de chou-fleur pour enfants, on retire les flocons de piment, on augmente le parmesan gratiné et on ajoute du paprika doux. En repas complet, on les sert avec salade ou pommes de terre rôties, puis on les réchauffe 8 à 10 minutes à 200 °C pour retrouver le gratin doré.
Sources
En bref
- 🍽️ Un soir, une mère prépare des steaks de chou-fleur au parmesan au four, et sa fille habituellement anti-légumes finit par en réclamer davantage.
- 🔥 La recette détaille la bonne épaisseur, la marinade parfumée et la cuisson à 230 °C pour obtenir un cœur tendre et un bord croustillant.
- 🧀 Des variantes kids-friendly, une version apéro et quelques gestes interdits transforment ce chou-fleur gratiné au parmesan en allié discret des repas familiaux.
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