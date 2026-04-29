Salade de quinoa qui cale jusqu’au soir : j’ajoute cet ingrédient du placard et mon mari en réclame chaque semaine

Cette salade de quinoa et légumes rôtis est devenue notre rituel des soirs pressés, légère mais assez généreuse pour caler jusqu’au dessert. Tout change grâce à un simple bocal du placard et à un passage malin au four.

Salade de quinoa et légumes rôtis : j’ajoute un ingrédient secret et mon mari en réclame toutes les semaines

Dans la cuisine, le four ouvert laisse échapper une odeur de légumes rôtis, d’ail et de citron. Le quinoa encore tiède fume légèrement dans le saladier, prêt à accueillir un ingrédient inattendu. À table, on entend déjà : « Tu en as refait ? »

On connaît trop bien ces salades légères qui laissent faim une heure plus tard. Celle‑ci, au contraire, reste fraîche, pleine de grains et de couleurs, mais cale jusqu’au soir. Le secret tient en un geste au four et à un simple bocal du placard.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 240 g de quinoa sec, rincé

✅ 300 g de pois chiches cuits

✅ 1 courgette, 2 poivrons, 1 oignon rouge

✅ 160 g de feta, 1 citron, huile d’olive, herbes

Pourquoi cette salade de quinoa et légumes rôtis cale enfin

Base du bol : un quinoa bien cuit, grains séparés, jamais pâteux. Autour, les légumes rôtis au four concentrent leurs sucs ; courgette, poivrons et oignon prennent un goût presque sucré et des bords légèrement grillés.

La feta émiettée et la vinaigrette citron‑huile d’olive, poivrée et zestée, finissent le tableau. Résultat : une salade de quinoa complète, très végétarienne, qui cale vraiment sans lourdeur.

Pas à pas : la technique pour une salade qui rassasie

Le premier secret, c’est la cuisson du quinoa : bien rincé, dix à douze minutes dans une eau frémissante salée, puis étalé pour tiédir. Ainsi, les grains restent aérés et absorbent la vinaigrette sans se transformer en bloc.

Pendant ce temps, on assaisonne courgette, poivrons et oignon avec cumin, paprika, ail, sel et huile, puis on les glisse à 220 °C. En fin de cuisson, les pois chiches rôtis rejoignent la plaque, juste assez pour devenir croustillants dehors.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Rincer le quinoa, cuire 10 min, égoutter. Technique : Couper les légumes, les enrober d’huile et d’épices. Cuisson : Rôtir légumes et pois chiches à 220 °C. Finition : Mélanger avec vinaigrette, finir par feta et herbes.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps 35-40 min 🔍 Le secret de l’expert À 220 °C, les légumes caramélisent et gagnent en goût. Quinoa peu cuit et pois chiches fibreux assurent une texture légère mais qui cale longtemps. ✨ Le twist gourmand : Ajouter olives noires, amandes grillées et un mince filet de miel sur la feta. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Cuire le quinoa trop longtemps et l’ajouter brûlant avec la feta : résultat, une masse collante, sans relief.

Variantes, dressage et conservation de votre salade de quinoa

Servie tiède, cette salade de quinoa pois chiches convient au dîner ; froide, c’est une salade de quinoa végétarienne à emporter. On la présente dans un plat, légumes au‑dessus, feta et herbes en pluie.

Pour le batch cooking, on garde la vinaigrette et la feta à part. La salade de quinoa rassasiante se conserve deux jours au frais ; quelques pois chiches rôtis ajoutés au dernier moment réveillent les textures.