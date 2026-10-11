Apéro : cette tartinade crémeuse aux crevettes qui disparaît en 10 minutes tout l'automne (et l'erreur à éviter)

En dix minutes, le grand plateau servi à l’apéro a été vidé par des invités pourtant repus, attirés par une tartinade crémeuse aux crevettes au parfum citronné. Quelle astuce de texture la rend aussi irrésistible tout l’automne ?

Mon plateau apéro a été dévalisé en dix minutes : la tartinade crémeuse aux crevettes que je referai tout l’automne

Les conversations s’arrêtent ; on n’entend plus que les crackers qui se brisent. Au centre, un bol de crème rosée, parfum citronné et iodé, que le pain grillé racle déjà jusqu’au fond.

Cette tartinade crémeuse aux crevettes produit toujours le même effet : fraîche, mousseuse, assez gourmande pour faire oublier cacahuètes et chips. On croit en avoir fait trop, pourtant le plateau revient vide en quelques minutes.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 350 g de crevettes cuites et décortiquées

✅ 240 g de crème fraîche épaisse entière

✅ 225 g de fromage frais type Philadelphia ou Saint-Môret

✅ 1 c. à soupe de jus de citron + 1 c. à soupe de ketchup

Pourquoi cette tartinade aux crevettes fait taire tout le monde à l’apéro

On veut un dip qui enrobe sans plomber. Ici, le fromage frais donne la tenue, la crème apporte une souplesse presque mousseuse, et les morceaux de crevettes gardent de la mâche. La texture reste généreuse, mais se tartine sans s’affaisser.

Le duo citron–ketchup assure l’équilibre. Le citron réveille la saveur marine et allège le gras ; le ketchup apporte une douceur tomatée très légère. Origan, basilic et poudre d’ail signent un parfum chaud, parfait quand les soirées d’automne s’éternisent.

La méthode en 4 étapes pour ne jamais rater la texture

Pour une tartinade dense mais souple, l’ordre des gestes compte. D’abord, des crevettes bien sèches. Ensuite, une base crémeuse lissée, puis l’assaisonnement. Le repos au froid termine le travail et soude les saveurs.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Sécher les crevettes, les hacher finement au couteau en gardant quelques morceaux. Technique : Lisser le fromage frais, ajouter la crème et fouetter jusqu’à texture homogène. Cuisson : Incorporer citron, ketchup, herbes, épices et Worcestershire ; saler, poivrer, mélanger. Finition : Ajouter les crevettes, mélanger délicatement, filmer et réfrigérer au moins 30 minutes.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps 10-15 min + 30 min 🔍 Le secret de l’expert Le mélange fromage frais + crème épaisse crée une base riche qui retient l’eau des crevettes hachées. Leurs protéines restent fermes, libèrent peu de jus, et le citron, dosé avec parcimonie, relève les arômes sans faire trancher la préparation. ✨ Le twist gourmand : Pour un effet festif, poêler quelques crevettes entières au beurre, les poser sur le bol et terminer par un zeste de citron. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Éviter le mixeur plongeant avec des crevettes encore humides : on obtient une purée aqueuse, qui se déphase ensuite au frais.

Comment servir cette tartinade tout l’automne

On sert la tartinade crémeuse aux crevettes très froide, dans un bol lissé à la spatule. Un filet d’huile d’olive, quelques herbes et les crevettes poêlées suffisent à donner un air travaillé.

Côté support, alterner crackers, baguette grillée, gressins et bâtonnets de légumes. Pour varier d’une soirée à l’autre, on renforce le citron, ajoute une pointe de piment ou glisse la préparation dans des mini-sandwichs.