Voici les gaufres de foire de ma grand-mère : ce détail dans la pâte les rend plus croustillantes que toutes les autres

Pâte levée généreuse, beurre fondu et gaufrier brûlant : la recette de ma grand-mère promet des gaufres de foire croustillantes comme en fête. Quel détail change tout pour qu’elles restent légères et craquantes bien après la cuisson ?

Dans la cuisine, l’odeur du beurre fondu enveloppe le gaufrier brûlant ; la pâte gonfle, grésille et dore. Ma grand-mère appelait ça « les gaufres de la foire », celles qui ringardisent toutes les autres.

Leur secret tient à une pâte levée riche et patiente, qui demande un peu d’organisation mais offre un croustillant persistant. On passe en cuisine ?

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 500 g de farine de blé T45 ou T55

✅ 500 ml de lait entier tiède + 20 g de levure

✅ 150 g de beurre doux fondu + 80 g de sucre

✅ 6 œufs, 1 sachet de sucre vanillé, 1 pincée de sel

Les vraies gaufres de foire : ce qui change tout

Avec ces gaufres croustillantes, on oublie les pâtes express à la levure chimique. Ici, la levure de boulanger travaille dans un lait tiède et gonfle la pâte comme une brioche.

D’ailleurs, le lait apporte du moelleux, le beurre une saveur longue en bouche. Ce duo, dosé généreusement, donne une croûte caramélisée qui rappelle les stands de fête.

Pâte levée, blancs en neige : la méthode de grand-mère

Avec autant de farine que de lait, on vise une pâte épaisse mais souple pour environ quinze gaufres. On active la levure dans un peu de lait sucré, on mélange, puis on laisse la pâte doubler de volume, à l’abri des courants d’air.

Juste avant la cuisson, on monte les blancs en neige avec une pincée de sel et on les incorpore délicatement. Le gaufrier doit être brûlant ; la chaleur fixe les bulles et laisse l’extérieur sec.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Faire fondre le beurre, tiédir. Activer la levure dans un peu de lait sucré. Technique : Mélanger farine, sucres, sel, jaunes, levure, reste de lait et beurre jusqu’à pâte lisse. Cuisson : Après levée, incorporer les blancs en neige. Verser une louche de pâte dans le gaufrier chaud. Finition : Cuire jusqu’à couleur caramel et décollage facile. Poser chaque gaufre sur une grille, sans empiler.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9,5/10 Temps total Environ 2 h 🔍 Le secret de l’expert La levure de boulanger gonfle la pâte pendant le repos ; les blancs montés l’aèrent encore. Dans un gaufrier brûlant, bulles et sucres se figent ensemble pour donner ce croustillant. ✨ Le twist gourmand : Remplacer 50 g de beurre par du beurre noisette tiédi et parsemer de sucre perlé pour quelques éclats caramélisés. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Empiler les gaufres brûlantes ou les couvrir ; la vapeur détrempe très vite la croûte et les rend molles.

Servir, conserver et réchauffer les gaufres de foire croustillantes

On savoure ces gaufres de foire encore tièdes, poudrées de sucre glace ou escortées de pâte à tartiner, caramel au beurre salé, confiture ou fruits poêlés de saison.

Les gaufres restantes se gardent un jour dans une boîte hermétique, bien refroidies. Pour réveiller le croustillant, on les repasse 2 à 3 minutes dans un gaufrier chaud ou au four à 200 °C.