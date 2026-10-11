Voici les gaufres de foire de ma grand-mère : ce détail dans la pâte les rend plus croustillantes que toutes les autres
Pâte levée généreuse, beurre fondu et gaufrier brûlant : la recette de ma grand-mère promet des gaufres de foire croustillantes comme en fête. Quel détail change tout pour qu’elles restent légères et craquantes bien après la cuisson ?
Dans la cuisine, l’odeur du beurre fondu enveloppe le gaufrier brûlant ; la pâte gonfle, grésille et dore. Ma grand-mère appelait ça « les gaufres de la foire », celles qui ringardisent toutes les autres.
Leur secret tient à une pâte levée riche et patiente, qui demande un peu d’organisation mais offre un croustillant persistant. On passe en cuisine ?
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 500 g de farine de blé T45 ou T55
- ✅ 500 ml de lait entier tiède + 20 g de levure
- ✅ 150 g de beurre doux fondu + 80 g de sucre
- ✅ 6 œufs, 1 sachet de sucre vanillé, 1 pincée de sel
Les vraies gaufres de foire : ce qui change tout
Avec ces gaufres croustillantes, on oublie les pâtes express à la levure chimique. Ici, la levure de boulanger travaille dans un lait tiède et gonfle la pâte comme une brioche.
D’ailleurs, le lait apporte du moelleux, le beurre une saveur longue en bouche. Ce duo, dosé généreusement, donne une croûte caramélisée qui rappelle les stands de fête.
Pâte levée, blancs en neige : la méthode de grand-mère
Avec autant de farine que de lait, on vise une pâte épaisse mais souple pour environ quinze gaufres. On active la levure dans un peu de lait sucré, on mélange, puis on laisse la pâte doubler de volume, à l’abri des courants d’air.
Juste avant la cuisson, on monte les blancs en neige avec une pincée de sel et on les incorpore délicatement. Le gaufrier doit être brûlant ; la chaleur fixe les bulles et laisse l’extérieur sec.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Faire fondre le beurre, tiédir. Activer la levure dans un peu de lait sucré.
- Technique : Mélanger farine, sucres, sel, jaunes, levure, reste de lait et beurre jusqu’à pâte lisse.
- Cuisson : Après levée, incorporer les blancs en neige. Verser une louche de pâte dans le gaufrier chaud.
- Finition : Cuire jusqu’à couleur caramel et décollage facile. Poser chaque gaufre sur une grille, sans empiler.
Servir, conserver et réchauffer les gaufres de foire croustillantes
On savoure ces gaufres de foire encore tièdes, poudrées de sucre glace ou escortées de pâte à tartiner, caramel au beurre salé, confiture ou fruits poêlés de saison.
Les gaufres restantes se gardent un jour dans une boîte hermétique, bien refroidies. Pour réveiller le croustillant, on les repasse 2 à 3 minutes dans un gaufrier chaud ou au four à 200 °C.
En bref
- 👵 Ma grand-mère prépare ses gaufres de foire croustillantes à la maison, avec une pâte généreuse au beurre et un repos long avant le goûter.
- 🔥 La recette repose sur une pâte levée, des blancs montés et une cuisson au gaufrier très chaud pour viser ce fameux effet de foire.
- ✨ Quelques gestes après la cuisson et au moment du service permettent à ces gaufres de foire croustillantes de rester légères et craquantes bien plus longtemps.
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