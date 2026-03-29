Gâteau de Savoie : ne faites plus cette erreur avec les blancs en neige si vous rêvez d’un biscuit ultra aérien
À chaque fournée, votre gâteau de Savoie retombe ou sèche sur les bords ? Cette version traditionnelle détaille les gestes clés pour un biscuit ultra-léger.
Une croûte blonde, fine comme une coquille, un nuage de sucre glace qui s’envole… Quand on tranche le gâteau de Savoie, la mie claire se défait en filaments aériens. En bouche, tout fond instantanément, sans gras ni lourdeur.
Pourtant, à la maison, ce biscuit léger et aérien qu’on rêve parfait sort souvent plat, sec sur les bords ou affaissé au centre. Bonne nouvelle : ce classique se joue en quelques gestes. Prêt à réussir, vous aussi, un gâteau de Savoie vraiment aérien ?
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 4 œufs très frais (jaunes et blancs séparés)
- ✅ 120 g de sucre en poudre et 1 pincée de sel
- ✅ 60 g de farine de blé tamisée et 60 g de fécule de maïs
- ✅ Zeste d’1 citron non traité, beurre, farine et sucre glace
Pourquoi le gâteau de Savoie peut être si léger… ou complètement raplapla
Dans ce gâteau de Savoie traditionnel, ni beurre ni levure chimique ; le volume vient seulement des blancs d’œufs montés en neige. Ils emprisonnent l’air qui dilate au four. Le duo farine tamisée + fécule de maïs limite le gluten. Si on mélange trop ou si le four chauffe trop, les bulles éclatent et le biscuit s’aplatit.
Recette pas à pas : le gâteau de Savoie aérien
On prépare d’abord un mélange jaunes d’œufs + sucre blanchi, enrichi de farine et de fécule tamisées. Puis on monte les blancs bien fermes, serrés avec un peu de sucre, avant de les incorporer délicatement pour préserver le volume.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Préchauffez le four à 170 °C, beurrez et farinez largement un moule à couronne.
- Technique : Fouettez jaunes et presque tout le sucre jusqu’au ruban, ajoutez le zeste puis incorporez farine et fécule tamisées.
- Cuisson : Montez les blancs en neige avec le sel, serrez-les avec le sucre restant jusqu’à des pics fermes et brillants.
- Finition : Détendez la pâte avec un tiers des blancs, incorporez le reste à la maryse, versez dans le moule et cuisez 35 à 40 minutes.
Comment conserver votre gâteau de Savoie sans le dessécher
Refroidi, gardez le gâteau de Savoie sous cloche ou en boîte hermétique à température ambiante, 3 à 4 jours. Évitez le réfrigérateur, qui sèche la mie. Il se congèle très bien et reprend tout son moelleux, servi avec crème anglaise, coulis ou chantilly légère.
En bref
- 🍰 À la maison, ce gâteau de Savoie sans levure mise tout sur les blancs d’œufs montés pour une texture légère et moelleuse.
- 🧁 La recette pas à pas explique comment fouetter les jaunes, incorporer farine et fécule, puis gérer les blancs en neige sans casser la mousse.
- ✨ Astuces de chef, gestes interdits et conseils de conservation prolongent le moelleux du biscuit et évitent ces petits ratés qui le laissent raplapla.
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