Tarte aux pommes : j’ai abandonné le four pour cette cuisson express qui caramélise tout (et vous devriez aussi)
Fatigué du four qui surchauffe pour une simple tarte ? Cette tarte aux pommes à la poêle sans four promet des pommes ultra fondantes et un caramel irrésistible, à condition de respecter une étape clé en cuisine.
Une odeur de beurre chaud, de sucre qui caramélise, de pommes fondantes qui grésillent dans la poêle. On voit le caramel blond enrober chaque quartier. Pas de chaleur écrasante, pas de four qui tourne, une flamme tranquille et ce parfum de tarte aux pommes.
On en avait assez de préchauffer le four pour une simple tarte et de surveiller une pâte molle. La tarte aux pommes à la poêle change la donne : cuisson rapide, pommes ultra fondantes, bord délicatement caramélisé… le tout sans four.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 1 rouleau de pâte feuilletée pur beurre (230 à 250 g)
- ✅ 4 pommes de cuisson (Golden, Reine des Reinettes…)
- ✅ 50 g de sucre + 30 g de beurre doux
- ✅ Jus de citron, cannelle en poudre, vanille ou rhum en option
Pourquoi passer à la tarte aux pommes à la poêle (et oublier le four)
Choisir une tarte aux pommes à la poêle, c’est gagner du temps : pas de préchauffage, un dessert prêt en moins de 30 minutes. D’ailleurs, cette tarte aux pommes à la poêle rapide, totalement sans four, garde aussi la cuisine fraîche. La cuisson concentrée dans une poêle antiadhésive de 24 cm intensifie les arômes et offre des pommes fondantes, bien nappées de caramel.
Étape 3 : poser la pâte et cuire entièrement la tarte… toujours sans four
Après avoir fait revenir les pommes dans le beurre et le sucre jusqu’à un caramel blond, on referme avec la pâte feuilletée. Les bords sont rentrés contre les parois, la pâte est piquée, puis la cuisson se poursuit à feu doux. En 10 à 15 minutes, la pâte est sèche au toucher, dorée et la tarte aux pommes à la poêle caramélisée.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Éplucher les pommes, trancher, mélanger aussitôt avec le jus de citron.
- Technique : Fondre beurre et sucre, laisser caraméliser blond, disposer les pommes en rosace serrée.
- Cuisson : Cuire à feu moyen 8 à 10 minutes, jusqu’à pommes tendres et jus réduit en sirop.
- Finition : Poser la pâte, rentrer les bords, piquer, cuire 10 à 15 minutes, reposer 5 et retourner sur un plat.
Variantes ultra-gourmandes sans four (pour 2, version ultra-fine, version très caramélisée)
Pour une tarte aux pommes à la poêle pour deux, on utilise une petite poêle et on divise tout par deux. Version ultra-fine avec pâte brisée très étalée, ou version très caramélisée en ajoutant un peu de sucre. Servir avec quelques amandes grillées et de la glace vanille.
En bref
- 🍏 En moins de 30 minutes, cette tarte aux pommes à la poêle sans four transforme une simple poêle antiadhésive en dessert familial fondant et caramélisé.
- 🔥 La méthode détaille caramel blond, pommes fondantes, pâte feuilletée et cuisson à feu doux pour une tarte aux pommes à la poêle rapide.
- 🍮 Un carnet du chef révèle les erreurs fatales, les gestes de démoulage et les variantes ultra-gourmandes pour personnaliser cette tarte aux pommes sans four.
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