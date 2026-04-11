Ce gaufrier que vous laissez au placard : 2 restes du frigo peuvent changer tous vos dîners

Un gaufrier oublié, deux poireaux et un reste de comté ont suffi à bousculer un soir de semaine ordinaire dans une petite cuisine. Comment ces gaufres salées poireaux comté sont devenues un vrai dîner croustillant sans prise de tête ?

Odeur de beurre chaud, poireaux qui sifflent dans la poêle, premier nuage de fromage fondu : en quelques minutes, le gaufrier rallumé donne à la cuisine un parfum de dîner réconfortant, bien plus sérieux qu’une simple tartine.

On a tous laissé un gaufrier dormir au fond d’un placard. Puis vient ce soir de frigo presque vide : deux poireaux, un morceau de comté, un peu de farine, et l’idée des gaufres salées poireaux comté. Reste à les rendre croustillantes, bien garnies, sans qu’elles collent ; c’est ce qui change vraiment le dîner.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 250 g de farine + 1 sachet de levure chimique

✅ 2 œufs

✅ 40 cl de lait + 8 cl d’huile neutre ou 60 g de beurre fondu

✅ 2 poireaux moyens et 180 g de comté râpé

Le gaufrier oublié qui change les soirs de semaine

Pour réveiller ce gaufrier oublié, on mise sur un trio clair : poireaux fondants, comté généreux, bonne pâte de base. Les poireaux, émincés très fin, apportent le fondant et un goût doux ; le comté, râpé au dernier moment, donne le côté noisette et filant.

La pâte reprend farine, levure, œufs, lait, et un peu d’huile ou de beurre pour le moelleux. Rien d’extrême, mais un point compte : des poireaux bien égouttés et un gaufrier vraiment chaud assurent des gaufres qui se tiennent, dorées dehors, tendres dedans.

La méthode inratable des gaufres salées poireaux comté

On commence par une fondue de poireaux très douce, cuite au beurre et à l’huile, sans coloration, jusqu’à ce qu’ils soient presque confits. Pendant qu’ils tiédissent, on prépare une pâte lisse, en ajoutant le lait peu à peu pour éviter les grumeaux. Poireaux tièdes, comté râpé, pâte reposée : le mélange est prêt pour le gaufrier brûlant.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Nettoyer, émincer finement les poireaux, les faire fondre doucement au beurre-huile, puis laisser tiédir. Technique : Mélanger farine, levure, sel, poivre, ajouter œufs puis lait progressivement jusqu’à pâte lisse. Cuisson : Incorporer poireaux tièdes et 150 g de comté, finir avec l’huile ou le beurre fondu. Finition : Verser une louche dans le gaufrier chaud, saupoudrer de comté, cuire jusqu’à doré bien croustillant.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps 35–45 min 🔍 Le secret de l’expert Poireaux longuement fondus, pâte reposée et gaufrier très chaud travaillent ensemble : moins d’eau, plus de moelleux, une croûte saisie net sans surcharge de gras. ✨ Le twist gourmand : Un peu de curry doux dans la pâte et une pincée de paprika fumé sur le comté donnent couleur et parfum de bistrot. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Empiler les gaufres brûlantes ou verser des poireaux encore très humides dans la pâte : la vapeur ruine le croustillant.

Servir, varier et conserver les gaufres du soir

Ces gaufres se servent brûlantes avec une salade croquante, un œuf au plat ou un peu de jambon cru, de saumon fumé, voire une cuillerée de crème fraîche à la ciboulette. On en prépare toujours plus : deux à trois jours au frais, un passage au four ou au grille-pain, et le croustillant revient.