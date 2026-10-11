Gâteau coco : cette technique au lait concentré le rend si fondant qu’on le mange à la cuillère

Un simple rectangle blanc sous une pluie de coco, sage en apparence. Mais sous le glaçage, ce gâteau coco imbibé au lait concentré cache une mie presque coulante.

En surface, un glaçage coco blanc, lisse, presque sage. Puis la cuillère s’enfonce sans résistance et dévoile une mie humide, brillante, parfumée à la coco, qui rappelle aussitôt les desserts de vacances.

Loin des gâteaux à la noix de coco un peu secs, celui-ci a pris un véritable bain de laits : juste après la cuisson, on le perce, puis on le laisse boire un mélange de lait concentré sucré et de lait de coco entier. La promesse ? Une texture presque crémeuse, qui fond sous la cuillère.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Base du gâteau coco : farine, beurre, œufs, sucre, crème, lait de coco.

✅ Imbibage fondant : lait concentré sucré et lait de coco entier.

✅ Glaçage coco nuage : fromage frais, beurre, sucre glace, lait de coco, crème liquide.

✅ Finition : noix de coco râpée nature ou légèrement grillée.

Sous son glaçage coco bien sage, un gâteau complètement imbibé : le principe

On est ici sur un vrai gâteau coco imbibé au lait concentré, façon poke cake. La base ressemble à un quatre-quarts enrichi : beurre battu avec le sucre, un peu d’huile pour garder le moelleux, crème épaisse, lait de coco et une touche de noix de coco râpée.

Cette structure dense mais souple supporte l’imbibage généreux sans s’effondrer. Le secret réside dans les matières grasses : lait de coco entier, beurre et œufs forment un réseau qui retient le sirop, là où un gâteau plus léger deviendrait simplement détrempé.

Percer, imbiber et glacer : la technique qui fait fondre la mie

À la sortie du four, on laisse le gâteau tiédir une trentaine de minutes ; il doit rester chaud au toucher, mais supportable. On le pique alors de trous serrés, tous les centimètres, avant de verser en plusieurs fois le mélange de laits, puis de laisser reposer au froid.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Fouetter beurre et sucre, ajouter huile, œufs, arômes, crème, puis poudres et lait de coco en alternance. Technique : Incorporer la coco râpée, verser dans un moule 23 × 33 cm beurré et chemisé de papier cuisson en croix. Cuisson : Cuire à 175 °C 32 à 38 min, laisser tiédir 30 min, percer la surface de trous serrés avec une brochette. Finition : Mélanger lait concentré et lait de coco, verser en plusieurs fois, réfrigérer au moins 4 h, glacer fromage frais‑chantilly, couvrir de coco râpée.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps (avec repos) Prévoir la veille 🔍 Le secret de l’expert Tiède, la mie agit comme une éponge : gluten et œufs gardent la tenue tandis que le mélange sucré et gras descend par les trous et s’y fixe. ✨ Le twist gourmand : Zester un citron vert dans les laits et parsemer le dessus de coco grillée juste avant de servir. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne pas verser tout l’imbibage d’un coup ni utiliser de lait de coco allégé

Repos au frais, service et twists coco pour un fondant qui dure

Au réfrigérateur, le gâteau gagne en fondant ; on le conserve couvert jusqu’à quatre jours et on le sert en carrés froids, coco grillée ou fruits frais.