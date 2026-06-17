Apéro improvisé : ces roulés de courgette grillée au chèvre prêts en 20 min pour moins de 6 € bluffent vos invités

Invités de dernière minute et frigo presque vide ? Avec trois courgettes, un citron et du chèvre frais, vous servez un apéritif froid digne d’un traiteur.

Les verres s’entrechoquent, un paquet de chips s’ouvre à la va-vite, la musique monte d’un cran. Sur la table, pourtant, on a envie de fraîcheur : quelque chose qui sente l’huile d’olive chaude, la courgette grillée, le citron qui réveille et le fromage qui fond doucement sur la langue.

Bonne nouvelle : avec trois courgettes, un peu de chèvre frais et un citron, on transforme un apéro improvisé en plateau digne d’un traiteur, sans allumer le four. Reste à maîtriser ces roulés de courgette grillée au chèvre qui se préparent en un clin d’œil et tiennent parfaitement en main ; on passe à la méthode ?

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 3 courgettes moyennes, bien fermes

✅ 250 g de chèvre frais + 1 citron jaune non traité

✅ 2 c. à soupe d’huile d’olive, 1 petite gousse d’ail, herbes fraîches

✅ 30 g de pignons de pin, sel, poivre, pincée de piment d’Espelette (facultatif)

Pourquoi ces roulés de courgette grillée au chèvre sauvent l’apéro improvisé

Ces roulés courgette chèvre citron jouent la carte du contraste : courgette tiédie, souple, légèrement fumée, contre cœur crémeux et acidulé. On reste dans un apéritif froid, léger mais ultra parfumé, qui remplace sans effort mini-pizzas et planches trop lourdes. En une bouchée, on a le grillé, le lacté et le zeste de citron qui claque.

Autre atout : tout se fait à la poêle-grill ou à la plancha. Pas de pâte à pétrir, pas de four à préchauffer ; en 20 minutes actives, on sort 20 à 24 roulés de courgette pour moins de 6 € environ. Visuellement, le format ruban roulé donne ce côté “faite maison mais très soignée” qui fait réagir les invités.

Pas à pas express pour des roulés qui se tiennent bien

La clé, c’est la gestion de l’eau et de la texture. Les rubans doivent être réguliers, autour de 2 mm d’épaisseur, pour rouler sans casser. La farce, elle, doit rester bien tartinable : ni trop ferme, ni coulante, afin que les roulés gardent une tenue parfaite sur le plateau d’apéro.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Laver les courgettes, les tailler en longs rubans réguliers (≈ 2 mm) à la mandoline ou à l’économe, puis les badigeonner légèrement d’huile d’olive, sel et poivre. Technique : Griller 1 minute par face sur une poêle-grill très chaude, jusqu’à stries marquées ; laisser refroidir à plat sur papier absorbant. Torréfier les pignons quelques minutes à sec. Cuisson : Écraser le chèvre à la fourchette avec zeste fin et jus de citron, ail râpé, ciboulette et menthe ou basilic, piment d’Espelette, sel, poivre ; assouplir avec un filet d’huile si besoin. Finition : Tartiner finement chaque ruban, rouler sans serrer, disposer dans un plat, filmer et laisser reposer au frais 20 à 30 minutes ; parsemer de pignons grillés juste avant de servir.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total avant service ≈ 45 min (dont 20 min actifs) 🔍 Le secret de l’expert Grillées vite et fort, les courgettes concentrent leurs sucres sans se détremper. Le citron raffermit légèrement le chèvre et aiguise les arômes. Le repos au froid resserre la farce et donne des roulés nets, parfaitement stables sur le plat. ✨ Le twist gourmand : Ajouter une pincée de piment d’Espelette dans la farce et napper quelques roulés d’un très fin filet de miel au moment de servir : sucré-salé discret mais terriblement accrocheur. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Laisser les rubans de courgette cuire trop longtemps ou les empiler brûlants : ils se cassent ensuite et rendent de l’eau, ce qui fait glisser la farce et détrempe tout le plateau.

Conservation, dressage et variantes minute sans stress

On peut préparer les rubans quelques heures avant, rangés à plat dans une boîte, entre feuilles de papier absorbant. Les roulés montés se gardent jusqu’au lendemain au frais, en boîte hermétique. Pour éviter les fuites, on double simplement deux rubans un peu fins en les faisant se chevaucher.

Côté ambiance, on enrichit la base avec un peu de saumon fumé ou de tomates séchées hachées dans la farce. Sur le plateau, on alterne roulés, olives et tomates cerises ; un blanc sec bien frais ou une eau pétillante citronnée finissent de signer cet apéro improvisé roulés de courgette, léger mais mémorable.