Apéro : ne servez plus de gaspacho avant d’avoir testé cette soupe froide rose bonbon qui bluffe vos invités

Exit le gaspacho : à l’apéro, cette soupe froide de betterave rose bonbon se sert en mini-verrines façon cocktail. En quelques gestes, vous obtenez un velouté glacé qui intrigue les invités et change totalement l’ambiance du soir.

En fin de journée, quand l’air retombe et que les verres s’entrechoquent, on aperçoit cette surface lisse, rose bonbon, qui accroche la lumière. Au nez, une fraîcheur lactée avec un trait d’herbes fines ; à la cuillère, une texture de velours glacé qui rappelle plus le bar à cocktails que la soupière.

À la première gorgée, tout le monde parie sur un cocktail : on attend du fruit, peut‑être un spritz sans alcool… Puis arrive une douceur terrienne ultra nette, une pointe d’acidité, une note verte qui file en bouche. On comprend que c’est une soupe, mais pas celle qu’on imaginait.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Betteraves rouges cuites 500 g ; yaourt grec entier 300 g

✅ Citron non traité 1 (30 ml de jus + zeste fin) ; aneth frais 10 g

✅ Sel fin 6 g ; poivre noir 2 g ; eau très froide 60 à 120 ml

✅ Pincée de sucre (facultatif) ; feta, crackers, saumon fumé, crème liquide

Mes invités ont cru que c’était un cocktail : la soupe froide de betterave rose bonbon

Servie en verrine, cette soupe froide de betterave a tout d’un faux mojito : teinte rose franche, brillance lisse, volume mini qui se boit presque. Là où le gaspacho attaque en tomate et en ail, on joue ici la carte douceur et fraîcheur nette ; la betterave apporte une sucrosité naturelle, le yaourt arrondit, le citron et l’aneth signent la touche apéro chic.

La méthode express pour une soupe froide de betterave façon cocktail

Tout se joue dans trois détails : l’ordre de mixage, l’assaisonnement millimétré et le froid. On commence par mixer betteraves et yaourt, puis on allonge avec de l’eau glacée jusqu’à obtenir un ruban lisse. Le gaspacho se contente souvent du frigo ; ici, on vise une vraie sensation de shaker, presque givrée, qui réveille les papilles dès la première cuillère.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Couper les betteraves en cubes, les mettre avec le yaourt, le jus de citron, sel et poivre dans le blender. Technique : Mixer longuement, puis ajouter l’eau très froide peu à peu jusqu’à une texture lisse et nappante. Cuisson : Aucune cuisson : verser en saladier, couvrir et laisser au réfrigérateur au moins 2 heures, voire plus. Finition : Ajouter l’aneth et le zeste fin, mixer une dernière fois, rectifier l’assaisonnement puis remplir les verrines.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total 2 h 10 🔍 Le secret de l’expert Mixer d’abord betteraves et yaourt donne une base lisse que l’eau froide allonge sans casser. L’acidité du citron gomme la note terreuse et fixe le rose, tandis que le repos au froid soude les arômes d’aneth. ✨ Le twist gourmand : Juste avant de servir, ajouter quelques gouttes d’huile d’olive citronnée et une pincée de feta sur la soupe. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Utiliser des betteraves déjà vinaigrées ou servir la soupe seulement fraîche : le goût devient agressif et terreux.

Conservation, dressage et variantes pour l’apéro rose bonbon

Elle se garde 48 h au frais.