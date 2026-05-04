Ce sundae caramel maison sans sorbetière humilie celui de McDo grâce à 2 ingrédients que vous avez déjà

En 20 minutes de préparation et sans sorbetière, ce sundae caramel maison promet une texture soft-serve digne d’un chef. Mais que se passe-t-il quand le caramel doré, le croquant praliné et la fleur de sel s’en mêlent ?

Dans le verre, la glace vanille se dresse en volutes sages, le caramel beurre salé coule en filet doré, les éclats pralinés claquent sous la dent. Odeur de sucre chaud, de vanille, de fruits secs grillés ; à la première cuillerée, on a cette sensation de velours glacé qui se réchauffe sur la langue.

Face à ce jeu de textures, le sundae de fast-food paraît tout pâle : ici, la crème est plus dense, le caramel plus brillant, le croquant plus présent. Et tout ça sans machine compliquée, juste avec deux ingrédients du frigo et un peu de technique. Reste à savoir comment obtenir ce sundae caramel maison sans sorbetière qui fait oublier celui de McDo…

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 40 cl de crème liquide entière très froide, 250 g de lait concentré sucré, 1 c. à café de vanille

✅ 150 g de sucre, 20 cl de crème liquide entière chaude, 50 g de beurre demi-sel, 1 pincée de fleur de sel

✅ 60 g de pralins, 60 g de cacahuètes grillées non salées, biscuits sablés ou spéculoos émiettés

✅ Crème chantilly, 1 à 2 bananes en rondelles, un peu de pralin en plus pour le service

Le secret d’un sundae caramel maison plus gourmand qu’au fast-food

La base, c’est ce duo malin : une chantilly bien ferme qui apporte l’air, et le lait concentré sucré qui donne du corps et empêche les cristaux. On obtient une glace qui se tient comme une soft-serve, mais avec un goût de vraie crème. Autour, tout se joue en couches : le caramel tiède qui nappe sans noyer, le croquant praliné qui réveille, une pointe de fleur de sel qui nettoie le palais. Résultat : chaque cuillère raconte autre chose, entre froid crémeux, chaud doré et éclats grillés.

Glace vanille “soft-serve” : la méthode inratable sans sorbetière

On commence par refroidir bol et fouet, puis on monte la crème jusqu’au fameux bec d’oiseau, net et lisse. Le lait concentré et la vanille s’ajoutent en filet, à la maryse, en soulevant la masse pour garder le côté mousseux. Cette base part au congélateur pour environ 6 h dans des bacs peu épais ; au moment du service, 5 à 10 minutes à température ambiante suffisent pour retrouver une texture souple, facile à façonner à la cuillère, parfaite pour un vrai sundae maison.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Monter la crème très froide en chantilly ferme, incorporer lait concentré et vanille délicatement. Technique : Verser la mousse dans de petits contenants, congeler 6 h ; sortir quelques minutes avant service. Cuisson : Cuire le sucre à sec jusqu’à caramel ambré, ajouter crème chaude puis beurre et fleur de sel ; lisser. Finition : Torréfier et concasser pralins et cacahuètes, puis monter en couches glace / caramel tiède / croquant dans des verres.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total 20 min + 6 h 🔍 Le secret de l’expert La crème montée piège de l’air, le lait concentré abaisse le point de congélation : ensemble, ils limitent les cristaux et donnent cette texture de mousse glacée. Côté caramel, le bon équilibre sucre–crème–beurre garantit une sauce lisse, fluide, qui reste bien nappante même servie très froide. ✨ Le twist gourmand : Ajouter une cuillère de miel neutre ou de sirop de glucose dans le caramel pour le garder souple plusieurs jours, et glisser au centre du verre un cœur de caramel tiède avec quelques rondelles de banane. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Fouetter la crème à moitié puis tout mélanger au fouet, ou pousser le caramel jusqu’au brun foncé ; on obtient une glace compacte et un goût amer qui écrase la vanille.

Variantes, twists & conservation

On peut remplacer le caramel par une sauce chocolat maison, ajouter café soluble, éclats de spéculoos ou noisettes pour un côté plus grillé. Pour alléger le sucre, on utilise du lait concentré non sucré ou on en met un peu moins en compensant avec davantage de crème montée. La glace se garde plusieurs jours au congélateur dans une boîte hermétique, le caramel au frais ; un passage très doux au micro-ondes le rend à nouveau coulant, prêt à napper un verre haut bien marbré qui fera paraître la version McDo bien sage à côté.