Salade crevettes-mangue : ce reste de la veille que vous jetez et qui devient un topping ultra croustillant

Une simple salade crevettes mangue avocat se transforme ici en petit numéro de magie à table. Personne ne devine ce qui rend le riz si incroyablement croustillant.

À table, on apporte une grande salade lumineuse, mangue en dés, crevettes roses, avocat fondant, parfum de citron qui monte. À la première bouchée, un croustillant inattendu fait lever les têtes : « C’est du riz, ça ? »

Les invités pensent à des chips ou à une céréale soufflée. En réalité, ce qui change tout dans cette salade crevettes-mangue, c’est un simple reste oublié au frigo, travaillé quelques minutes à la poêle pour devenir un topping qui crépite.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Riz : 250 g de riz cuit froid, 3 c. à s. d’huile d’olive, 1/2 c. à c. de sel, 1/2 c. à c. de paprika doux.

✅ Crevettes : 400 g de crevettes décortiquées, un peu d’huile d’olive, sel, poivre, zeste de citron.

✅ Fruits et légumes : 1 mangue mûre, 1 avocat, 1/2 concombre, 1/2 oignon rouge.

✅ Vinaigrette : jus et zeste d’1 citron, 3 c. à s. d’huile d’olive, sel, poivre, ail ou piment, miel et herbes en option.

Le secret de cette salade : un reste de riz transformé en pépites croustillantes

Le secret tient à un reste de riz cuit froid, de la veille. Égrainé puis étalé en fine couche dans une grande poêle, feu moyen, avec un peu d’huile, sel et paprika, il se transforme en poêlée de riz croustillant. On laisse sans remuer, on retourne par plaques : les grains secs deviennent un topping croustillant pour salade qui intrigue tout le monde.

Comment faire du riz croustillant avec un reste de riz cuit (pas-à-pas)

Avec ces pépites, on compose une salade crevettes mangue riz croustillant très fraîche, prête en une vingtaine de minutes.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Égrainer le riz cuit froid (basmati ou long grain), le mettre dans une poêle large avec 3 c. à s. d’huile, sel et paprika ; étaler, cuire à feu moyen 8 à 10 min sans remuer, retourner une fois, jusqu’à grains dorés et secs. Technique : Saisir les crevettes crues 2 min avec un filet d’huile, sel, poivre et zeste de citron, ou mariner les crevettes cuites 5 min avec huile et jus de citron. Cuisson : Fouetter jus et zeste de citron avec 3 c. à s. d’huile d’olive, sel, poivre, ail râpé ou pointe de piment pour une vinaigrette vive. Finition : Mélanger mangue, concombre, avocat citronné, oignon rouge et crevettes avec la vinaigrette ; au moment de servir, répartir dans un plat et parsemer le riz croustillant sans trop mélanger.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≈ 25 min 🔍 Le secret de l’expert Ce riz cuit croustillant part d’un reste de riz poêlé bien froid ; dans une poêle huilée à feu moyen, l’eau s’évapore, la surface dore et devient craquante si on laisse le riz tranquille quelques minutes avant de le retourner. ✨ Le twist gourmand : Paprika fumé ou curry dans le riz, une touche de miel et de piment dans la vinaigrette, plus coriandre ou menthe au service pour une salade crevettes mangue avocat ultra parfumée. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne jamais verser le riz croustillant dans une salade détrempée : il boit la sauce, ramollit et fait disparaître le contraste crousti-fondant.

Que faire du riz croustillant en plus ? Idées anti-gaspi express

Le riz croustillant supporte quelques heures à température ambiante, simplement couvert d’un torchon. Au dernier moment, on dresse la salade en couches et on ajoute ce topping en pluie ; le reste parfume soupes froides, bols de légumes rôtis ou une autre salade crevettes mangue avocat.