Apéro : ne servez plus votre guacamole avant d’avoir testé cette tartinade verte à base de ce légume de bistrot

À l’apéro, cette tartinade artichaut avocat verte trompe tous les invités qui jurent manger un guacamole maison. Que se passe-t-il quand le mixeur arrive sur la table ?

Une cuillère plonge dans le bol, la crème verte accroche juste ce qu’il faut au toast. Odeur de citron, pointe d’ail, texture lisse qui nappe le palais : tout le monde pense à un guacamole bien mûr. On entend les chips craquer, on voit déjà la terrasse mexicaine.

Pourtant, dans le mixeur, la star est un légume qu’on sert d’habitude en vinaigrette, beaucoup plus sage qu’il n’en a l’air. Une base veloutée, un avocat mûr, un bon jus de citron, et ce dip prend une allure de tartinade artichaut avocat bluffante. Et quand on soulève le couvercle du mixeur devant les invités, le silence est total.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 240 g de cœurs d’artichauts cuits, bien égouttés (poids net)

✅ 1 avocat bien mûr (≈ 150 g de chair) + jus et zeste d’1 citron jaune

✅ 4 c. à s. d’huile d’olive douce, 1 petite gousse d’ail, sel, poivre, cumin ou paprika

✅ Pain (≈ 250 g) et crudités croquantes pour servir l’apéro

La tartinade qui bluffe tout le monde : guacamole ou… artichaut déguisé ?

Dans le bol, la couleur est nette, vert franc, exactement celle d’un guacamole d’avocat. En bouche, c’est crémeux, rond, avec une finale citronnée qui réveille. Le piège vient de la texture : une crème lisse, presque mousseuse, qui reste légère. On pense mexicain, on est en réalité sur un légume très bistrot.

Le cœur d’artichaut, mixé avec l’avocat, crée un dip artichaut façon guacamole très joueur. Environ 60 % d’artichaut pour 40 % d’avocat ; plus de légumes, moins de gras, mais la même sensation onctueuse. Là où un guacamole classique peut peser un peu, cette tartinade verte d’apéro reste fraîche, végétale, parfaite avec des crudités et un bon pain de campagne.

Pas à pas : réussir la même texture qu’un vrai guacamole

Tout se joue sur trois gestes. D’abord, l’égouttage et le séchage des cœurs d’artichauts ; sans ça, la tartinade se liquéfie. Ensuite, le citron versé tôt, pour limiter l’oxydation de l’avocat et garder ce vert lumineux. Enfin, un mixage en deux temps qui permet une vraie émulsion, donc une texture nappante qui tient bien sur les toasts.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Égoutter les cœurs d’artichauts, les éponger longuement jusqu’à ce qu’ils soient mats ; préparer crudités et tranches de pain. Technique : Zester le citron, presser 2 c. à s. de jus, prélever la chair de l’avocat, peler l’ail ; tout mettre dans le mixeur avec l’artichaut, le sel et le poivre. Cuisson : Mixer une première fois, puis ajouter l’huile en filet pour créer l’émulsion ; griller le pain à 180 °C environ 8 min, jusqu’à belle réaction de Maillard sur les bords. Finition : Rectifier l’assaisonnement, filmer la tartinade au contact et laisser reposer 30 à 60 min au frais ; servir au centre de la table, mixeur à portée de main pour la révélation.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps & repos ≈ 45 min 🔍 Le secret de l’expert Les fibres des cœurs d’artichauts retiennent l’huile comme une petite mayonnaise végétale. En mixant en deux temps avec l’avocat, on obtient une émulsion stable, ultra-crémeuse sans lourdeur, protégée du brunissement par l’acidité du citron. ✨ Le twist gourmand : Pour une version bistrot, ajouter 1 c. à s. de fromage frais et finir chaque toast avec herbes fraîches et une pointe de piment d’Espelette. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Mixer des artichauts encore pleins de jus ; la tartinade rendrait de l’eau. À éviter aussi : citron ajouté trop tard ou excès d’ail qui écrase tout.

Questions pratiques : service, conservation et variantes pour l’apéro

Cette tartinade artichaut avocat aime les planches généreuses : bâtonnets de carotte, concombre, radis, mais aussi pain complet ou de seigle, plus intéressants que les gressins industriels. On peut la glisser aux côtés d’un houmous ou d’un tzatziki pour varier les textures.

On la prépare jusqu’à 24 h à l’avance, toujours filmée au contact pour limiter l’oxydation. S’il en reste, on l’étale dans un sandwich aux légumes rôtis ou dans un bowl de riz et crudités ; le lendemain, l’effet guacamole fonctionne encore très bien.